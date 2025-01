Nova runda snijega: Danas još 17 stupnjeva, evo kad se vraća prava zima

Nakon snijega i minusa, jučer i danas u 'debelom smo plusu' i južini. I do kraja dana nas čeka umjereno do pretežno oblačno vrijeme te i dalje iznadprosječno toplo, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) dodajući kako će najviša dnevna temperatura uglavnom biti od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. Mjestimice će biti kiše, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega, a prema večeri i drugdje. Na Jadranu su u drugom dijelu dana mogući lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na jugu. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju i jak s olujnim udarima, krajem dana okrenut će na sjeveroistočni. Na Jadranu jako jugo, poslijepodne u okretanju na jugozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu.

Što se tiče vremenska prognoze za srijedu, u većini krajeva bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, oblačnije tek na zapadu zemlje. Mjestimice slaba kiša, uglavnom u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar je slab i umjeren, ponegdje i jak jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 13, a najviša dnevna većinom od 10 do 15 °C. Napomenimo kako se od vikenda ponovno najavljuje velika promjena vremena, kada ćemo opet u minuse, s kišom i snijegom.

VEZANI ČLANCI:

Iz HAK-a pak upozoravaju da je prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Katarina u smjeru Rupe usporila promet. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, u koloni. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) na mostu Ston zabrana je prometa za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Ubli-Korčula-Dubrovnik te brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ (linija bi se trebala uspostaviti u 10 sati s polaskom iz Dubrovnika ako vremenski uvjeti dopuste).

>>FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će najpopularnije hrvatske destinacije izgledati za 100 godina. Plitvička jezera su nestvarna>>