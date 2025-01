Južina u cijeloj Hrvatskoj, upaljen meteoalarm zbog vjetra: Temperature idu do visokih 16°C

U gotovo cijeloj Hrvatskoj ovog je ponedjeljka proglašen žuti meteoalarm, i to uglavnom zbog vjetra koji bi mogao stvarati probleme. Jak vjetar u unutrašnjosti na udare će biti brzine i do 65 km/h, dok Državni hidrometeorološki zavod najavljuje i promjenjivo, a ponegdje i pretežito oblačno vrijeme. Međutim, za razliku od prošlih dana, temperature s početkom ovog tjedna bit će iznadprosječne.

- Mjestimice kiša, češća na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 16 °C, u gorskim predjelima malo niža - najavljuje DHMZ. Na području Zagreba tijekom dana se očekuje i do 14°C, dok će u Dalmaciji biti i pokoji stupanj više. Najhladnije se očekuje vrijeme u gorju - oko 10°C, a slično vrijeme najavljuje se i za utorak.

Foto: DHMZ

- Umjereno do pretežno oblačno te i dalje iznadprosječno toplo. Mjestimice kiša na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Prema kraju dana kiša i ostalim predjelima te osobito na južnom Jadranu gdje će biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju s olujnim udarima. U Dalmaciji još prijepodne mjestimice olujno jugo i južni vjetar, a na sjevernom Jadranu će puhati umjeren do jak jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu od 11 do 14, a maksimalna uglavnom od 12 do 16 °C - prognozira DHMZ.

Međutim, očekuje se smirivanje vjetra za utorak pa će žuti alarm biti upaljen tek na Jadranu i u gorju, s time da se u splitskoj regiji očekuje i grmljavinsko nevrijeme. Do srijede još stabilnije, pa se tako vjetar očekuje tek na sjevernom Jadranu te u gorju. Zasad nema ograničenja u prometu zbog vjetra, izvještava HAK, no kolnici su mjestimice skliski te u dijelovima zemlje ima magle stoga upozoravaju vozače na oprez. Uz to, zabranjen je promet vozilima koja nemaju zimsku opremu, kamionima s prikolicama i tegljačima s poluprikolicama na sljedećim relacijama:

Lika i Zadarska županija:

DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić-Karlobag;

DC50 Žuta Lokva-Lički Osik

DC52 Špilnik-Korenica;

DC218 Užljebić-Donji Lapac (na dionici Donji Lapac-Bjelopolje vozi se jednim trakom);

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno;

ŽC5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac;

na svim lokalnim i županijskim cestama na području Ličko-senjske županije.

Za sav promet zatvorene su (zbog snijega ili srušenih stabala):

ŽC4030 Duzluk-Kutjevo;

ŽC4100 Gornji Vrhovci-Poljanska;

ŽC4253 Slatinski Drenovac-Jankovac.

