Telemach prvi u Hrvatskoj testirao mogućnosti 5.5G mreže i postigao 10 Gbit/s u mobilnoj mreži

Telemach je među prvim operatorima u svijetu koji su testirali mogućnosti 5.5G te je pri tome postigao impresivnu brzinu preuzimanja podataka u mobilnoj mreži. Uspješno testiranje provedeno je u Zagrebu na lokaciji podatkovnog centra Telemacha i predstavlja značajan iskorak u mogućnostima 5G mrežne tehnologije. Tijekom testiranja postignuta je maksimalna brzina preuzimanja podataka od 10 Gbit/s.

Osim boljih performansi, odnosno brzina prijenosa podataka, ključne prednosti 5.5G tehnologije su još niža latencija i znatno veća učinkovitost u smislu potrošnje energije, a sve to zahvaljujući umjetnoj inteligenciji koja postaje sastavni dio mrežne infrastrukture. Također, značajno povećanje kapaciteta omogućuje povezivanje do 10 puta više uređaja istovremeno u odnosu na 5G. Niža latencija, odnosno još brži odaziv mreže, donosi bolje iskustvo u stvarnom vremenu što je neophodno za vrhunski online gaming, servise proširene i virtualne stvarnosti (AR/VR) te mogućnost primjene autonomnih vozila. Članica Uprave i glavna direktorica za tehniku Telemacha Danijela Morović Bistrički objasnila je: „Potrošnja mobilnih podataka već godinama eksponencijalno raste te će 5.5G nadogradnja na postojeći 5G standard biti odgovor na buduće dugoročne tržišne zahtjeve po pitanju mobilne povezivosti. Ujedno, to je i most prema 6G tehnologiji.“

Foto: Telemach

Najveće brzine u Hrvatskoj u mobilnoj mreži postignute su agregacijom dva nositelja u frekvencijskom pojasu 800MHz i 26GHz te agregacijom pet nositelja u frekvencijskim pojasevima 700MHz, 1800MHZ, 2100MHz, 2600 MHz i 3.5GHZ uz tehniku višestrukog odašiljanja i višestrukog prijema (2x2 i 4x4 MIMO). To su glavne metode na temelju kojih 5G donosi revolucionarne brzine u mobilnoj mreži te se maksimalno iskorištava frekvencijski spektar. Mjerenja su odrađena u kontroliranim uvjetima na testnoj opremi u podatkovnom centru Telemacha na dva komercijalna routera koji podržavaju 5.5G mrežu. Predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina zaključio je: „Telemach je još jednom pokazao da je inovativna kompanija koja testira i ulaže u najmodernije tehnologije. Duh izazivača koji ne pristaje na kompromis te stalno teži boljem doveo nas je u par godina na poziciju jedne od najboljih mobilnih mreža u Hrvatskoj, ali itekako konkurentnoj na Europskom nivou. I korisnici su prepoznali našu mrežu kao onu koja donosi najveću vrijednost za novac u okviru zaokruženog 5G ekosustava - nacionalno dostupne 5G mreže koja pokriva 98 posto populacije, tarife s neograničenim podatkovnim prometom te naprednih, ali i cjenovno dostupnih 5G uređaja poput Telemach 5G Pro.“

Upravo je paradigma Telemacha omogućiti pristupačan i brzi internet svima pa im tako približiti najmodernije tehnologije, neovisno o platežnoj moći. Isti pristup kompanija ima i za fiksni internet koji je po gigabitnoj brzini dostupan za samo 20,90 eura preko optičkog priključka. Sve to potvrđuje predanost Telemacha digitalizaciji društva i gospodarstva.