Tedeschi: Todorić je frustriran, ali sam si je kriv

Ivica Todorić na svojem je blogu optužio premijera Andreja Plenkovića da je na čelu kriminalne organizacije koja vlada Hrvatskom zajedno sa ''suradnicom za specijalne radnje'' Tenom Mišetić i Davorom Božinovićem, ministrom policije.

Todorić je u priču upleo i Emila Tedeschija, za kojeg je utvrdio da ''vuče konce i postavlja mreže i stupice''.

Optužio ga je da je ''korupcijom političara postao centralna figura političkoga i gospodarskog života u Hrvatskoj, a time i skandala Agrokor''. Tvrdi i da je Tedeschi potpuno dobio kontrolu na Plenkovićem i medijima. Poručuje i da se Tedeschijev utjecaj ''temelji na savezu s Tenom Mišetić''.

– S obzirom na situaciju u kojoj se nalazi gospodin Todorić, mogu razumjeti njegovu frustraciju, no budući da je za takvu situaciju on sam odgovoran, nemam razumijevanja za optužbe koje iznosi. Od početka objavljivanja bloga teze koje gospodin Todorić plasira nisu utemeljene na činjenicama i svode se na tendenciozne spekulacije, no posljednje su ipak sasvim odvojene od stvarnosti – izjavio je Tedeschi za Vijesti.hr.

Dodao je kako ništa od navoda u Todorićevoj objavi nema veze s činjenicama, realnošću, a u svakom slučaju nema veze s Atlantic Grupom ili s njim.

Pogledajte i video: Ivica Todorić dolazi u svoj stan u North Actonu