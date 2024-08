Tata iz Pakoštana koji je bio babica na porodu vlastite supruge: 'Drago mi je, ali ne bih ponovio!'

Tihomir Vukoja, među prijateljima od prošlog tjedna znan i kao ''babica'', prepričao je za Dnevnik Nove TV dramatične trenutke koji su se odvijali prošlog tjedna, kada se njegova supruga Barbara porodila doslovce ispred njihovog kućnog praga. Malena beba Klara odlučila se požuriti i doći na svijet i prije dolaska hitne pomoći, a s obzirom na to da se radi o trećem djetetu u obitelji Barbara je znala što treba učiniti, dok je njen suprug cijelo vrijeme bio s njom.

- Protivnik sam da se ide na porode, ali evo sada se dogodilo da sam bio prisiljen biti babica, a ne biti na porodu. Drago mi je, ali ne bih ponovio. Klari se žurilo, nije htjela pričekati, sjeli smo u auto, ali nakon 10 metara, ona je odlučila zaustaviti auto. Izlazim! Tako je bilo, morali smo stati. Sreća, bila su tamo braća, neviste, baka. Svi su bili u blizini i pomogli. Nosili su vodu, ručnike, plahte. Spasili su situaciju. Ipak, Barbara je sve vodila i koordinirala. Htjeli smo je poleći na leđa, ali ona je rekla ne. Ovo je prirodan način. Pustite me tako. Držite me. Masirajte mi leđa. Donesite mi vodu. Pripremite sve. Ona je bila upućena u sve to. Ona nas je vodila - ispričao je Tihomir što se događalo.

- Bio je šok kada sam vidio ljubičasto dijete. Prvi puta sam bio na porodu pa mi je bilo malo čudno. Ali ona je objasnila da je to sve normalno. Primila je bebu, okrenula ju, lupila je po guzici, po leđima. Kada je beba zaplakala, svima je rekla da je sve super i da je sve u redu i da beba diše i da se ne trebaju bojati. To je najbitnije - kazao je, dodavši kako je i djelatnike hitne pomoći iznenadilo kada su vidjeli da je već sve bilo gotovo do njihovog dolaska. Osim toga, Tihomir je poslao i poruku svim očevima koji bi se mogli naći u ovakvoj situaciji.

- Savjetujem im da brzo voze u bolnicu! Bitno je biti smiren i nema panike. Treba slušati i treba svakako znati nešto o porodu. Poželjno je da žena zna, ako ne tata! - poručio je.

