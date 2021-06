Sloković o sutkinji koja je čitala presudu Mladiću: 'Ta osoba djeluje vrlo sporno'

Sutkinja iz Zambije koja je danas čitala presudu Ratku Mladiću u svim točkama je imala izdvojeno mišljenje. Prisca Matimba Nyambe negira da se dogodio genocid u Srebrenici te je htjela osloboditi Mladića. Zbog te činjenice problematično je što je upravo ona čitala presudu, smatra poznata hrvatska odvjetnica Jadranka Sloković, koja je u Haagu branila braću Kupreškić, Matu Laušića, Peru Skopljaka, Čermaka i Ademija.

- Čudno je to da ju je ona čitala ako je ona imala izdvojeno mišljenje. Ona je očito bila predsjednica tog Sudskog vijeća. Mene to previše ne iznenađuje jer je Haški sud imao jedan od ozbiljnih problema od svojih početaka, a to je da velika većina sudaca koji su sudili u tim predmetima nisu bili profesionalni suci, a trebali su biti. U najboljem slučaju bili su profesori prava, ali bilo je i ljudi koji s tim nisu imali nikakve veze. Tako da meni ova osoba djeluje vrlo sporno, dakle to su bili neki ljudi koji su bili volonteri ili članovi nekakvih organizacija UN-a - kazala je Sloković za RTL Direkt.

- Mislim da je početak suđenja, pripremne radnje u predmetu Čermak - Markač - Gotovina vodio sudac koji je bio predsjednik neke Uprave nekog plinskog poduzeća. To je nešto nečuveno. To su trebali biti najkvalitetniji suci, a ne suci koji se bore i sa obilježjima djela i sa procedurom gdje se dođe i do ovakvih apsurdnih situacija gdje zapravo proglašava presudu nekog tko je protiv takve presude - zaključila je Sloković.