Svinje s imanja na kojemu je otkrivena ASK već eutanazirane: Nadamo se da je izolirani slučaj

Na obiteljskom gospodarstvu u Gradištu na kojem je potvrđena afrička svinjska kuga već je provedena eutanazija svinja te druge propisane mjere, izvijestili su u petak poslijepodne čelnici Ministarstva poljoprivrede, koji se nadaju i da bi to mogao biti izliran slučaj jer u blizini nema drugih objekata sa svinjama. Afrička svinjska kuga potvrđena je danas na uzorku uginulih svinja koji su prikupljeni početkom ovog tjedna na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Kadić iz Gradišta, rekao je na konferenciji za novinare u Vukovaru potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro.

Odmah po potvrdi poduzete su potrebne mjere na tom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, na kojem se, po podatcima koje je iznio Dabro, do ponedjeljka nalazila 81 svinja, autohtone pasmine, mangulica. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Mladen Pavić izvijestio je kako je poslijepodne provedena eutanazija svinja na gospodarstvu Kadić. Eutanazija svinja je već obavljena, dvorište je dezinficirano i provedene su sve mjere koje se trebaju provesti, rekao je.

Čelnici Ministarstva izvijestili su da su provedene i druge propisane mjere te određene zone zaštite i zone nadziranja. Zona nadziranja će obuhvatiti općinu Andrijaševce, odnosno samo naselje Andrijaševce, Cernu, Privlaku, grad Županju, grad Otok ali samo naselje Otok, Bošnjake, Cernu i Štitaru. Moguće je da će ovo biti izoliran slučaj jer u okolici gospodarstva više od tri kilometra nema drugih objekata sa svinjama, rekao je Dabro.

"Ono što je bitno za naglasiti je da se objekt nalazi u zoni četvrte kategorije. Četvrta kategorija znači da nije u naselju, da je vanjski uzgoj koji je blizu šume Spačva", objasnio je. "Dat ćemo sve od sebe i vjerujemo i nadamo se da je možda ovo isključiv slučaj jer je blizu šume. Ne možemo ništa detaljnije govoriti i prejudicirati dok ne budemo vidjeli što će se dogoditi u narednih par dana", kazao je. Dabro je rekao i kako se sumnja da su se svinje na gospodarstvu u Gradištu afričkom svinjskom kugom zarazile od divljih svinja.

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je kako je, po podatcima koje su dobili od Veterinarskog instituta, u ovoj godini 38 divljih svinja uzorkovano na afričku svinjsku kugu, a zadnji je nalaz bio 26. travnja. "I sumnja je da je proizašlo i da je to uzrokovano od divljih svinja. Ne možemo još točno reći do kraja, naše službe su na terenu i radit ćemo detaljnu analizu, ali sumnjamo da je zaraza uzrokovan od divljih svinja", kazao je Dabro. I Pavić vjeruje da bi ovo mogao biti izolirani slučaj, s obzirom na to da i više od tri kilometra uokolo nema gospodarstava. "Vjerujemo da neće više biti pojave ove bolesti na ovom području", rekao je Pavić. Objasnio je i kako će za zonu nadzora i zonu zaštite mjere zabrane prometa, premještanja, uvoza novih životinja i izlaza životinja vrijediti 30 dana.

Ministar poljoprivrede pozvao je uzgajivače svinja da bilo koje uginuće ili simptome na gospodarstvima prijave i to ne taje, a kako bi se što učinkovitije i preventivno djelovalo na prostor da se afrička svinjska kuga ne proširi. Po podatcima koje je iznio, u Vukovarsko-srijemskoj županiji na tom području je 269 farmi, od kojih je jedna velika farma s više od 10.000 svinja, a ove ostale su manje farme s ukupno oko 3.500 svinja koje će biti pod nadzorom. Kada budemo dobili nekakve detaljne informacije i analizu, moći ćemo dati više informacija, rekao je Dabro.

Inače, afrička svinjska kuga je kod domaćih svinja potvrđen 26. lipnja prošle godine , a prvi slučaj kod divljih svinja potvrđen je nešto kasnije, 5. srpnja. Zadnji slučaj afričke svinjske kuge zabilježen je 29. studenoga 2023. godine, a od onda nije bilo novih sumnji na pojavu te bolesti.

