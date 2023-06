Svećenik iz Nove Gradiške dječaku slao poruke: 'Hajde da se nađemo i malo provozamo'

"Hajde da se večeras nađemo i malo provozamo mojim automobilom", jedna je od poruka za koju su roditelji dječaka iz Nove Gradiške kazali kako je stigla od svećenika. Tijekom 2022. godine, njihov je sin, tada 16-godišnjak, primao uznemirujuće poruke od tada novogradiškog svećenika M.D.

Njihov je sin, navode roditelji za RTL, mislio da se dopisuje s prijateljem koji je svećenikov imenjak. "Svećenik je došao tu gdje živimo, na početak ulice i naše dijete ga je srelo putem. Kada je došao do njega, svećenik je otvorio prozor automobila i rekao 'Ja sam, sa mnom si se dopisivao, uđi u automobil' i on je pobjegao kući i rekao nam što je bilo", rekli su. Otišli su na policiju, no tamo su ima kazali kako oni s tim nemaju ništa. Roditelji su potom kontaktirali Požešku biskupiju koja je, navode, "reagirala brzinom munje".

"Objasnila sam im o čemu se radi, da imamo slike zaslona poruka i da je to strašno. Biskupija je reagirala brzinom munje te u roku dva sata svećenik više nije bio u Novoj Gradiški. Nisu nam htjeli reći gdje je, osim da je u samostanu u blizinu te da mu je zabranjeno sve osim sprovoda", ispričala je majka dječaka.

Na stranicama Požeške biskupije stoji da se svećenik trenutno nalazi u Požeško-slavonskoj županiji, odnosno u Velikoj. Prema saznanjima roditelja, on sada slobodno šeće po Požegi. "Znamo da će on završiti negdje na moru i da će se to nastaviti", kazali su te naveli kako nitko godinu dana nije nazvao i pitao kako je dijete. Sve je, kažu, ostavilo utisak na njegovo odrastanje

"Brzo se to pročuje i sazna. Djeca ga zezaju: ‘To je onaj što je bio sa svećenikom’. Sve to ima svoju težinu. Morali smo ga ispisati iz škole", kazali su te dodali kako je bio u dvije psihijatrijske ustanove u Zagrebu.

PU brodsko-posavska zaprimila je 2022. godine prijavu o mogućem uznemiravanju od strane svećenika. "Prilikom kriminalističkog istraživanja nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ili prekršaja”, kazali su.

