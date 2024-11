Svatko tko u Njemačkoj zanemari ovo pravilo, mogao bi platiti kaznu do 30.000 eura

Mnogi u Njemačkoj nisu svjesni da moraju biti oprezni prilikom posebne vrste uplate novca. Ako se zakon ignorira, mogla bi stići kazna od gotovo 30.000 eura. Svatko tko vrši prekogranično plaćanje trebao bi biti oprezan. Ako se radi o prijenosima na vlastiti inozemni račun, investicijama ili zajmovima, primjenjuje se takozvana AWV obveza, što je kratica za “Uredbu o vanjskoj trgovini”. Takve se transakcije moraju prijaviti Njemačkoj saveznoj banci.

Kako pojašnjavaju njemački mediji, cilj je pratiti tijek kapitala i spriječiti nezakonite radnje. Međutim, obveza prijave se ne primjenjuje ako je iznos manji od 12.500 eura. Od 1. siječnja 2025. godine, iznosi iznad 50.000 eura smatraju se podložnim prijavljivanju nadležnom tijelu, navodi Fenix magazin.

Svi koji imaju tekući račun u inozemstvu oslobođeni su te obveze, a klijenti banke mogu se odreći prijave i ako ugovor o oročenju ne traje duže od 12 mjeseci. Ne postoji neposredna opasnost od kazne ako se to zaboravi prijaviti, no to treba učiniti što je prije moguće. U suprotnom, može se platiti novčana kazna do 30.000 eura jer to je upravni prekršaj.

GALERIJA Kako će Milanović, Plenković i Selak Raspudić izgledati u zlatnim godinama? Isprobali smo aplikaciju koja simulira starenje