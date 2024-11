Svaki drugi Nijemac smatra da su cijene u hrvatskim kampovima previsoke, samo 15 posto ih je zadovoljno

Hrvatski kampovi kvalitetom su u Europi izbili na visoko drugo mjesto prema kriterijima najutjecajnijeg europskog automobilističkog kluba ADAC, a cijenama – na prvo. Skupoća mnogim europskim kampistima ne smeta. Domaći kampovi ove su godine do 3. studenog ugostili približno 3,4 milijuna milijuna turista, koji su ostvarili 21,2 milijuna noćenja što je gotovo beznačajnih jedan posto manje nego lani.

- Pri koncu smo općenito uspješne turističke godine, ali i za naš kamping. Možemo biti zadovoljni, osim što smo po kvaliteti kampova drugi u Europi, ostvarujemo najbolje cijene. Više od polovice naših kampova nosi visokih četiri i pet zvjezdica, a treba reći i da su kampovi s maksimalnih pet zvjezdica ljetos u srcu sezone bili puni sto posto – kazao je direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić otvarajući 18. Kongres kampinga u Termama Tuhelj, koji je podsjetio da je u proteklih deset godina godina broj noćenja u našim kampovima narastao za 30 posto, dok su kapaciteti rasli za osam posto.

Noćenja ostvarena u kampovima čine, inače, 23 posto svih noćenja domaćeg turizma, a najbrojniji gosti su i u kampovima Nijemci. Njih je, međutim, ove godine u Hrvatskoj bilo manje nego lani, a minus konkretno u kampovima iznosi sedam posto i u dolascima i šest posto u noćenjima. Čelnik Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić otkrio je u Tuhelju da će Njemačkoj dogodine biti posvećena dodatna pažnja, ali i da oseka dolazaka iz te zemlje nije zabrinjavajuća.

POVEZANI ČLANCI:

- Unatoč geopolitičkom okruženju i inflatornim pritiscima bilježimo porast interesa za iduću godinu. Prema podacima Europske komisije putovanja Hrvatska je Europljanima u top deset najpoželjnijih destinacija, konkretno na sedmoj poziciji. I velika njemačka analiza putovanja, Reiseanalyse, potvrđuje da je naša zemlja i na tom tržištu među preferiranim destinacijama. Nijemcima su putovanja stil života i definitivno ostaju među prioritetima i u 2025. Istina, u idućoj godini će cijene, odnosno, uz sigurnost, vrijednost za novac, biti nikad važnije. Sve ukazuje da će to biti ključni faktor za uspjeh sezone. I to ne samo za Nijemce, to su nam partneri govorili i na nedavnoj burzi turizma u Londonu – kazao je K. Staničić. Na to je u Termama Tuhelj upozorio i predstavnik ADAC-a Uwe Frers.

- Nijemcima su hrvatski kampovi među tri omiljene kamping destinacije, prva im je sama Njemačka, druga Italija, a na visokom trećem mjestu Hrvatska. Međutim, Nijemci su trenutno u specifičnoj situaciji. U novčanicima imaju dovoljno novca, ali bombardirani su lošim vijestima, a sada imamo i političku krizu i njemački građani na to reagiraju strahom od onog što dolazi, oprezom u potrošnji i osjetljivošću na cijene. Dakako, to nije prva kriza s kojom se suočavaju, a iz prethodnih vidimo da u takvim situacijama mijenjaju neke navike. Nijemci u pravilu nastavljaju putovati, ali mijenjaju destinaciju ili skraćuju boravak. Većina promjenu destinacije najavljuje i za iduću godinu, što bi se moglo reflektirati na Hrvatsku. Naime, 46 posto od 2.000 ispitanih njemačkih kampista smatra da su cijene u hrvatskim kampovima previsoke, a svega 15 posto ih je zadovoljno. U slučaju Italije, pak, koja je u kampingu izravni konkurent Hrvatskoj, anketirani kampisti vrijednost za novac ocijenjena je puno bolje nego u Hrvatskoj – kazao je U. Frers, koji napominje i da hrvatski kamping ima hendikep što je nekad bio jeftin, pa više cijene teže prolaze.

Unatoč svemu, potvrdio je gost iz ADAC-a, rani buking za odmor u hrvatskim kampovima trenutno je čak duplo bolji nego lai u isto vrijeme. No, U. Frers smatra da je to više posljedica osjetnih popusta koje domaćini daju na ranu kupnju odmora nego rastućeg interesa. Neki od govornika, koji smatraju da u suštini nema straha za kamping sezonu u Hrvatskoj, jer minuse iz jedne zemlje pokriju dolasci iz druge, ipak ne propuštaju upozoriti da su cijene visoke i u restoranima kampova. Gostima je, čulo se, posebno antipatično kad shvate da se pizza kakvu su u kampu pojeli za 16 eura u mjestu može dobiti za 11 eura.

>> FOTOGALERIJA Osječki div u ruševinama: Ovako danas izgleda šećerana koja je hranila cijelu Jugoslaviju, bila je najveća u bivšoj državi