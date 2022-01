Suverenisti odlučili izbaciti Zekanovića: 'To društvo me više ne zanima'

Hrvoje Zekanović broji posljednje dane u Hrvatskim suverenistima, stranci koju je i osnovao. Naime, na zahtjev predsjedništva stranke, stranački sud časti proveo je stegovni postupak i u petak odlučio da se Zekanovića izbaci iz stranke.

– Zekanoviću smo 3. siječnja poslali zahtjev za očitovanjem. On to u roku sedam dana nije učinio te je časni sud stranke 14. siječnja održao sjednicu i donio odluku o Zekanovićevu isključenju iz stranke zbog javnog iznošenja stavova protivnih stavovima predsjedništva stranke, iznošenja zdravstvenog stanja zastupnika Suverenista te ruganja, vrijeđanja, omalovažavanja i sramoćenja predstavnika stranaka koje su nama bliske. Odluka suda časti je prvostupanjska. Kada je zaprimi, Zekanović se u roku 14 dana ima pravo na nju žaliti. Ako se u tom roku ne žali, odluka postaje pravomoćna i on će biti automatski izbačen iz stranke – rekao nam je nam jučer predsjednik časnog suda Suverenista Ivan Šustić.

Kada smo Zekanovića jučer pitali hoće se žaliti na ovu odluku, odgovorio nam je:

– S tim društvancem više ne mislim provoditi vrijeme niti se s njima baviti bilo kakvim poslom. Oni neka objašnjavanju sami sebi i drugima zašto su isključili utemeljitelja i supredsjednika Hrvatskih suverenista te predsjednika zastupničkog kluba, i to zato što je pozvao ljude na cijepljenje. Ni jedan klik mišem ni sekundu svog vremena ne želim potrošiti na to društvo. To da se netko izbacuje iz stranke jer je pozvao ljude da na najbolji mogući način, cijepljenjem, zaštite svoje zdravlje u kontekstu pandemije koronavirusa, presedan je ne samo u hrvatskoj, nego i u europskoj i svjetskoj političkoj praksi.