Zekanović: Postoji jedna stigma desnice i sami smo krivi zbog toga

Hrvoje Zekanović danas je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno priznao kako nije planirao održati tako snažan govor u Hrvatskom saboru o cijepljenju protiv COVID-19.

- Koliko god puta smo to ignorirali i ja pokušao o tome ne govoriti i ne kazati eksplicitno svoj stav, koji je bio oduvijek ovakav kakav sam rekao, to se gomilalo. Budući da su moje kolege više puta s govornice govorili na dijametralno suprotan način od moga stava, ja sam sebi uzeo za pravo, da u svoje osobno ime kažem ono što mislim da je ispravno, rekao je.



Demantirao je tvrdnje nekih je sve to inscenirao kako bi izašao iz stranke jer nije postao predsjednik Hrvatskih suverenista.



- Svaki čovjek koji ima neku istaknutu poziciju u društvu, bilo gdje da se nalazi, ljudi ga slušaju, bez obzira bio on lijevo ili desno. Mi smo trenutačno u ratu. Ja tako doživljavam ovu priču i smatram da se moramo koristiti jedinim oružjem koje nam je na raspolaganju. Jedino oružje, osim lockdowna, za kojega nije nitko i osim mjera koje nisu popularne, je cjepivo. Nije savršeno, ali je jedino koje nam je na raspolaganju. Ako kao odgovorni političari u 2022., za koji dan, nećemo shvatiti da je cjepivo jedno od najvećih dostignuća moderne medicine i ako nećemo pozvati na cijepljenje u borbi protiv epidemije, onda smo pogriješili, istaknuo je.

Upitan o Mostu, kazao je kako im na idućim izborima ne prognozira dobar prolaz.



- Postoji jedna stigma desnice, da ih se stalno pokušava staviti u kalup ravnozemljaštva. Krovni je pojam za "kockoglavost", krezubost i sve nazadno. I sami smo krivi zbog toga. Činjenica je da se 2-3 stranke najjače desne stranke danas ne mogu dogovoriti oko znanstvene činjenice o cijepljenju i pozvati na cijepljenje, dodaje.



- Govorili su mi da sam griješio jer sam govorio o zdravstvenom stanju kolega, a kasnije su i sami to govorili, kazao je Zekanović.



Kazao je da njegovo preboljenje COVID-a i osobno iskustvo nije razlog zašto iznosi svoje stavove o cijepljenju, ali je sigurno i ono izgradilo priču.

Komentirao je i odnos s Ninom Raspudićem koji je ranije kazao da je Zekanović nebitan političar i da se ne želi s njim zamarati.



- Za razliku od njega ja jesam desničar. Ja sam za zaštitu života, protiv Istanbulske konvencije sam bio, išao sam u Marakesh da kažem da sam protiv migracija, a on i njegova supruga po tim pitanjima ili nemaju stav ili ga imaju različit, istaknuo je.



Ističe da je, sviđalo se to ljudima na desnici ili ne, Andrej Plenković u pravu kada je riječ o cijepljenju. Trebamo se cijepiti, kaže, bez obzira što je to rekao on. Kazao je da dalje u političkoj budućnosti namjerava raditi kao nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru i da će biti oporba.



Govoreći o Miloradu Pupovcu, rekao je da kao o čovjeku, nema protiv njega ništa.



- On je prije 20 dana u Saboru govorio u etničkom čišćenju 1991. -1995. On sebi previše dopušta, a to mu dopušta Andrej Plenković, kazao je među ostalim, a iznio je i stavove koga smatra jugofilima.