Ljetni val vrućine se nastavlja, ali ne i zadugo: Početkom novog tjedna stiže promjena

Hrvatsku sutra očekuje nastavak toplog vremena, s pretežito sunčanim danom . Međutim, početak novog tjedna donosi promjenu, uz lagano osvježenje i nestabilnije uvjete. Nedjelja će biti sunčana, u većem dijelu zemlje uz visoke temperature koje mogu utjecati na zdravlje. Od ponedjeljka će vrućine popustiti, posebno u unutrašnjosti, dok će na Jadranu puhati bura.

U nedjelju ujutro očekuje se pretežno sunčano vrijeme diljem zemlje, uz slab vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 20 °C, a uz obalu između 23 i 27 °C. U središnjoj Hrvatskoj tijekom dana prevladavat će sunčano, a poslijepodne i navečer očekuje se umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Najviše dnevne temperature dosezat će od 33 do 35 °C.

Foto: DHMZ

Na istoku Hrvatske bit će pretežno sunčano, s još toplijim uvjetima, gdje će temperatura ponegdje doseći i 36 °C, uz povremeno umjeren vjetar. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano, dok će u gorju poslijepodne puhati umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu će tijekom dana vjetar biti slab do umjeren sjeverozapadnjak, a navečer će jačati bura, osobito prema noći. Najviša dnevna temperatura u ovim krajevima bit će od 30 do 34 °C.

I u Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, uz slab do umjeren vjetar u poslijepodnevnim satima. U unutrašnjosti će biti vrlo vruće, s temperaturama između 32 i 37 °C. More će ostati vrlo toplo, s temperaturama do 27 °C, dok će na Malom jezeru na Mljetu more dosegnuti i 30 °C

— DHMZ (@DHMZ_HR) August 23, 2024

Početkom sljedećeg tjedna temperature će se malo sniziti. Krajem ponedjeljka i u utorak očekuje se prolazna naoblaka, a mjestimice će pasti kiša, moguće i pljuskovi s grmljavinom. U srijedu su još mogući poslijepodnevni pljuskovi u gorskim predjelima. Umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar će u utorak oslabjeti.

Na Jadranu će zapuhati bura, koja će biti umjerena do jaka, a podno Velebita i olujna. Bura će od utorka slabiti te će u srijedu okrenuti na sjeverozapadnjak. Iako će jutra ostati vrlo topla, dnevne temperature bit će niže. Prevladavat će sunčano vrijeme, s mogućnošću kratkotrajnih pljuskova u Dalmaciji tijekom utorka, prognozira HRT.

