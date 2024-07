Susjedi o pokolju: Ubojica je otišao u kafić u blizini i rekao 'sad sam ih sve ukokal'

Petero osoba ubijeno je u pucnjavi u Daruvaru u Domu za starije i nemoćne osobe. Doznaje se kako je 51-godišnji muškarac ušao u Dom te ubio svoju majku, štićenice i zaposlenicu, a još je nekoliko osoba ranio.

- Gledajte, ja ne znam što se točno dogodilo. To je kod mene na križanju, to su uglavnom žene u domu. Ja sam u tom momentu bila tu, išla sam pješke ulicom, bila sam 80 metara dalje i čula pucnjeve. Mislila sam na prvu da su to nekakvi radovi - ispričala je susjeda za 24 sata dodajući da su se ti 'pucnjevi' čuli u razmaku od minutu do dvije. - Ulica je sad puna policijskih vozila i hitne pomoći - kazala je susjeda.

- Rekao mi je drugi susjed da je ubojica otišao u kafić u blizini i rekao 'sad sam ih sve ukokal' - dodaje. Kako se neslužbeno doznaje, muškarac je u Dom ušao za pištoljem te je otvorio vatru. Dio ozlijeđenih prevezen je u bolnicu u Pakracu gdje im liječnici pružaju pomoć.