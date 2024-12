Susjedi o kući strave: 'Subotama se usred noći satima čuo zvuk roga, hvatala nas je jeza'

Ljubelj Kalnički, kuća na osami, kuća strave... Stotinu metara niže, kod drvene ograde, tragovi bagera, mjesto gdje su vjerojatno pronađene zakopane dvije bebe. Tužan pas, mješanac pekinezer, sam je u dvorištu, čeka vlasnike. Oni, roditelji beba koje su zakopane, uz kaznenu prijavu za grubo zanemarivanje, predani su pritvorskom nadzorniku. Uhićeni nisu ovdje nedaleko Novog Marofa, već u Splitu, potom su dovezeni u Varaždin, prema pravilu nadležnosti određenoj prema mjestu na kojem su djela za koje ih se tereti počinjena. – Očekujemo da sutkinja istrage odredi termin za određivanje istražnog zatvora – rekao je Darko Galić iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Kćer, djevojčica stara četiri godine, predana je skrbnicima. Mjesto u šoku. – Jeziv zvuk čuo se subotama, barem jednom mjesečno, iz te kuće. Kao da netko puše u rog. Nije to bila muzika, to je tulilo kao da se krava davi! Trajalo je i po dva sata. Od toga nas je zvuka usred noći lovila prava jeza – govori susjed koji živi nekoliko kuća dalje od svojevrsne vikendice u kojoj su dolazili roditelji beba koje se vjeruje da su bili u vjerskoj skupini mesijanski Židovi. Mještani gledaju u pod, pokazuju u kuću na osami, oko koje se vide zgužvane policijske trake, pa nastavljaju priču: – Rijetko smo ih viđali. Gotovo nikad. On je imao veliku bradu dugačkom do trbuha i hodao je stalno u crnoj dugoj haljini. Kad bi prolazili pokraj, vidjeli bi da je sve uredno, trule jabuke bile su uredno složene u kištre, roštilj očišćen, novi PVC prozori i vrata, fasada je čekala završni sloj – govori jedan, a drugi nastavlja: – Nit' ih poznam nit' znam tko su. Normalno je da ovakva tragedija čovjeka zgrozi. Pa to nije ljudski!

Pričaju kako su u oboje u srednjim tridesetima godinama, on je koju godinu stariji. Susjeda koja vodi ovce na ispašu ispod kuče, nastavlja priču: – Djevojčica, ne znam je l' ima četiri ili pet godina, dolazila je vidjeti moje ovce, ali majka bi je odmah povukla za ruku. Dogodilo se to nedavno... – govori pastirica.

Drugi nastavljaju: – Ti ljudi nisu nikam išli, niti je k njima tko dolazio. Policiju smo vidjeli već za vikend, nije se ništa znalo... Raspitivali su se. A ti ljudi su izbjegavali nas druge, šetali su, ali po šumom, u mjestu ih nismo viđali. Znamo kao je njezin otac iz ovog kraja, živi nedaleko njihove kuće. I majka i njezin otac. Neki tvrde kako su vidjeli gospođu, majku beba, ljetos – trudnu.

– Poznajem roditelje, poznajem i njezinu mlađu sestru, ali tu ženu nisam nikad vidio. Nisam ni znao što se događa, kad su me zvali prijatelji i pitali, što je to kod tebe u Ljubelju Kalničkom. Odgovorio sam "Kaj bi se događalo, ne znam ništa?" Otvorio sam portale, i vidio "izvanredna vijest" upravo u mom zaseoku. Došao sam u lokalni kafić, čuli smo da su jedno dijete pronašli, a zatim je došla vijest da je pronađeno i drugo dijete. A nismo ni znali da su imali dvije bebe! – govori susjed. Spominje se i – žuti kombi.

– Vidio sam ga nekoliko puta u žutom kombiju. Nešto je prevozio, možda voće iz voćnjaka. Lice mu baš ne pamtim, nosi dugu bradu i mustače. Nije baš za razgovor i izbjegava ljude, tako da ni ja nisam imao neke kontakte s njim. Tu kuću na brijegu, koji zovemo Lukovo, kupio je njegov tast koji isto živi tu u selu, malo dalje od te kuće. Kupio ju je od mojih roditelja. Imaju tamo i voćnjak, vodio sam da su posadili i povrće. Jednom sam otišao gore da malo počistim šumu i naletio na njega. "Dobar dan", pozdravio sam ga. Samo me je hudo pogledao, okrenuo se i otišao. Jako čudan lik – kaže za Večernji list mještanin Ljublja Kalničkog, gdje su pronađena dva tijela beba čija će se dob utvrditi obdukcijom, kao i točan uzrok smrti.

Majka ih je, prema svemu sudeći, porodila kod kuće, najvjerojatnije u toj kući na brijegu, i nisu uvedena u matične knjige rođenih. Majka, otac i četverogodišnje dijete u toj kući žive posljednjih pet godina, no ne stalno, jer su povremeno živjeli u Splitu, otkud je on rodom, i u Zagrebu, odakle je ona. Nije poznato ni kad su djeca umrla i pokopana, i u kojem vremenskom razmaku. U selu kažu da su nevjenčani supružnici bili pripadnici sekte i nisu se družili s ostalima. Malo tko u selu punom trošnih kuća izlazi na ulicu.

– Ne znam je li gdje radio. Možda je s tim kombijem odlazio nekamo na posao. Čuo sam da je bio i zavarivač, pa se možda s tim bavio... – dodao je naš sugovornik koji nije znao da je žena rodila još dvoje djece, uz ono jedno koje je znao viđati u selu.

U kapelici koja je nedaleko kuće – misa. Kapelica nosi ime Svete Barbare, zaštitnice rudara, slave njezin praznik.

– Imali smo misu danas za rudare u kapelici jer je sv. Barbara zaštitnica rudara. Ja vam te ljude na brijegu uopće ne poznajem. Bili su samostalni i nisu se družili s ostalima. Jučer kad smo uređivali kapelicu za misu projurila je policija i čuli smo da traže neku djecu. Tek smo kasnije doznali da su ih iskopali – ispričala nam je mještanka. Prvi čovjek Ljubešćice, načelnik općine Nenad Horvatić, nastavlja priču – Ta je kuća dislocirana. A ti se ljudi nisu nikad družili s nikime. Nisu se spuštali u mjesto da bi komunicirali sa zajednicom, a sad smo odjednom doznali da su imali troje djece, koje nikad nisu dali upisati u knjige rođenih, nisu djeca niti išla doktoru. Ostali smo zapanjeni, kako je netko takav mogao živjeti među nama. Kuću su kupili na osami, tamo su tek povremeno živjeli, par dana bili su u Splitu, navodno je on rodom otamo, a tu su dolazili svako malo – govori načelnik Horvatić.

O kakvom se mjestu radi, nedaleko smo Novog Marofa i Varaždina? – Općina smo koja ima 1770 stanovnika, pet naselja, a jedno od tih naselja je i Ljubelj Kalnički, koji graniči s općinom Kalnik. Riječ je o brdsko–planinskom području, graniči s Kalnikom. A to naselje ima oko stotinu stanovnika. Kuće su tamo raštrkane, ima ih pedesetak, a površinski je to najveći mjesto u općini, no velik je dio šume. Blizu su i dva kamenoloma, a nedaleko te kuće je i kamenolom Hruškovec, u kojem se vadi kamen dijabaz, koji se koristi za asfaltiranje. Nekoć je tu bila i žičara, koja je vozila sedamdesetih, koja je vodila skroz do Novog Marofa, do željezničke stanice. Uostalom, upravo se taj kamen koristi za završni sloj asfalta na novim autocestama. Kraj smo poduzetnika, svaki se 14. stanovnik općine bavi poduzetništvom, imamo 130 poduzetnika, izuzetno smo poduzetno mjesto – govori načelnik. Domaći ovdje pokazuju na Kalničku ulicu.

– Luka Ivanušec, nogometaš Dinama koji danas igra za Feyenoord, iz ove je ulice! Imamo hrvatskog reprezentativca iz Ljubešćice! Ponosni smo što je bio i kadetski prvak Hrvatske u futsalu upravo s Ljubeščicom! – ponosni su domaći koji žele malo skrenuti fokus s ove mučne priče koja je zadesila njihova kraj. Ministar socijalne skrbi Marin Piletić rekao je da obitelj nije bila pod mjerama te da će izdvojeno djevojčica dobit će svoj OIB i nadležnog liječnika, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je kako je policija dojavu o ovom stravičnom slučaju dobila od osobe koja poznaje tu obitelj, a koja je primijetila da se nešto čudno događa.