Dobio rak, žena i najbolji prijatelj ga nekoliko puta pokušali ubiti, a on joj sve oprostio i planira proslavu

Britancu Rayu Weatherallu (59) 2015. godine dijagnosticiran je rak mozga. Liječnici su mu tada rekli da ima još 18 mjeseci života, no Ray je još živ i odbrojava dane dok njegova supruga Hayley (38) ne izađe iz zatvora u kojemu odslužuje doživotnu kaznu jer je s ljubavnikom Glennom Pollardom (55) planirala i izvršila nekoliko pokušaja ubojstava svog supruga. Upucali su ga, zadali mu gadne opekline eksplozijom grijača bazena, a namjeravali su ga pokušati ubiti i mješavinom tableta za spavanje i inzulina. Usprkos svemu tome, Ray kaže da joj oprašta i da će izdržati dok Hayley ne odsluži minimalnu kaznu od devet godina.

Hayley i Ray udali su se 2015. godine, a njegova dijagnoza stigla je ubrzo nakon vjenčanja. Hayley je tada započela aferu s Rayevim najboljim prijateljem Glennom te su njih dvoje odlučili da ne žele čekati da Raya ubije terminalni rak i uzeli stvari u svoje ruke, pri čemu im je pomogla Glennova kći Heather (26), piše Daily Mirror. Ona je Raya upucala u lice u blizini njegova doma u Sandwichu u Kentu, no metak ga je pogodio u jagodičnu kost. U eksploziji grijača bazena zadobio je opekline drugog stupnja, od kojih još ima ožiljke.

Među potencijalnim ubojstvima našlo se i utapanje na ribičkom brodu, a u povijesti pretraživanja na Heatherinim uređajima pronađeni su unosi "tehnike tihog ubojstva" i "kreativni načini kako nekoga ubiti". Sve je otkriveno kada je policija počela istraživati pucnjavu te su u studenom 2018. godine i Hayley i otac i kći Pollard osuđeni na zatvorske kazne: Glenn na najmanje 17, a Heather na najmanje 15 godina. Ray kaže da Glenna više nikada ne želi vidjeti, no Hayley je potpuno oprostio. Svaki mjesec putuje više od 320 kilometara kako bi je posjetio u zatvoru u Ashfordu, a kod kuće brine za njihovog sina Williama, jednog od njegovo sedmero djece.

"Želim preživjeti dovoljno dugo da dočekam da Hayley bude puštena iz zatvora i da se vrati kući. Ovo je njena kuća jednako koliko moja i jedva čekam da se vrati" poručio je Ray. "Ljudi kažu da sam lud, ali nije mi briga. Kada je posjetim, ljubimo se i grlimo i predivno je" objasnio je, pa dodao: "Hayley je ispran mozak, bila je budalasta. Za svoju glupost služi doživotnu kaznu, no ja krivim svog starog prijatelja Glenna" zaključio je. Svako jutro kada se probudi je čudo, kaže Ray. Redovito mora u bolnicu zbog tumora, stanje mu se pogoršalo i osjeća se slabije, no već je poživio 10 godina dulje no što su liječnici prognozirali. "Dočekat ću da je puste i onda ćemo imati veliku proslavu. Ne želim da dođe Glenn, njega ne želim vidjeti dok sam živ" rekao je, pa se prisjetio kako je nedugo nakon dijagnoze rekao Glennu da bi bio sretan kada bi on i njegova supruga stupili u vezu nakon što on umre.

POVEZANI ČLANCI:

GALERIJA Slasni i masni: 'Pečenkijada' na Poloju za kraj ovogodišnje moto sezone