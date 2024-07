Superćelijska oluja ide prema Hrvatskoj? U Sloveniji tuča razbijala stakla, pogledajte snimke radara

Postupan porast naoblake, najkasnije na jugu. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi, u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjerojatno je i grmljavinsko nevrijeme, najavio je za početak ovog tjedna Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), uz upaljeni crveni meteoalarm u dvije regije.

Grmljavinsko nevrijeme očekuje se tijekom dana tako u dvije hrvatske regije - osječkoj i zagrebačkoj - s vjerojatnosti grmljavine višom od 80 posto. Uz to se očekuju i tuča i olujni vjetar. Uz to, grmljavinsko nevrijeme očekuje se i na području Kvarnera i Velebitskog kanala pa je tako na tom području upaljeno narančasto upozorenje. U dubrovačkoj regiji također je upaljen narančasti meteoalarm, ali zbog iznimno visokih temperatura, dok je u ostatku Hrvatske upaljen žuti meteoalarm.

Dolenjska avtocesta v času neurja😞

Vidljivost 0, toča ogromna... Nekateri vozniki pa pod prvi nadvoz in to na prehitevalnem, voznem in odstavnem pasu🤦

To je SMRTNO NEVARNO‼️ pic.twitter.com/Lg7DegfS2o — Reševalni Pas (@ResevalniPas) July 1, 2024

Snimke radara pokazale su kako se nevrijeme kreće upravo prema Hrvatskoj, a na područje Zagreba trebalo bi stići u poslijepodnevnim satima, odakle će nastaviti prema istoku. Jače nevrijeme već je zahvatilo Sloveniju, a 24ur navodi kako se na području jugoistoka zemlje razvila superćelijska oluja s tučom.

Nevrijeme je izazvalo probleme na nizu područja u Sloveniji, a kiša je poplavila podrume i rušila stabla. Uz to, medij navodi kako se superćelijska oluja koja je donijela veliku tuču razvila na području Dolenjske, a kreće se prema Krškom, koji je u blizini Zagreba. Tuča je na nekoliko mjesta razbila i vjetrobranska stakla na nekim automobilima.

Iza 15 sati, nepovoljno vrijeme već se pojavilo u dijelovima Zagreba. Primjerice, obilne oborine zabilježene su u zagrebačkoj Dubravi, a snimke donosimo u nastavku.

''Umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Pljuskovi će na Jadranu biti izraženi, a mjestimice je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Poslijepodne sa sjeverozapada postupno smanjenje naoblake i prestanak oborine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima te sjeverozapadnjak, još na jugu prolazno i jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 23 i 28 °C, u gorju niža'', najavljuje DHMZ za utorak.