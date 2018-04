Šunjerga si je gasio čikove na licu, hladan je i agresivan

Hladnokrvno organiziran, bezosjećajan i uporan. To su izrazi koje je Vrhovni sud upotrijebio dok je obrazlagao zašto ne usvaja žalbu Tina Šunjerge (20), mladića optuženog za brutalno ubojstvo roditelja, kojem bi uskoro na Županijskom sudu u Zadru trebala biti izrečena nepravomoćna presuda. Šunjerga se žalio na produljenje istražnog zatvora u kojem je od ožujka 2017. nakon što je hicima iz pištolja usmrtio roditelje Silvanu (46) i Marina (45). Optužen je za dva teška ubojstva iz bezobzirne osvete, za što je zapriječena kazna dugotrajnog zatvora.

Nije eksces, već anomalija

Suđenje se odvija iza zatvorenih vrata, no slučaj Šunjerga, na žalost, jedan je od slučajeva na koji je, ne spominjući njegovo ime, ukazala i sutkinja Sanja Mazalin, dok je na zagrebačkom Županijskom sudu prije desetak dana izricala i obrazlagala nepravomoćnu presudu Davidu Komšiću (21), optuženom da je na okrutan način ubio bivšu i trudnu djevojku Kristinu Krupljan (19), koju je 88 puta ubo nožem. Ukazujući na sve veću erupciju nasilja u društvu, a posebno među mladima, sutkinja Mazalin je kazala: - U Hrvatskoj se trenutačno sudi nekoliko mladih osoba zbog izuzetno okrutnih ubojstava, a to upućuje kako više nije riječ o pojedinačnim ekscesima, već o anomalijama i poremećajima vrijednosti, zbog čega bismo svi mi kao društvo morali biti zabrinuti.

I da, morali bismo biti zabrinuti, jer je slučajem Šunjerga, kao i slučajem Komšić javnost bila ne samo zgrožena već se nakon svega pitala i je li se nešto moglo napraviti da se okrutni zločini koje su ti mladići počinili spriječe. To pitanje posebno dolazi do izražaja nakon što se usporede vještački nalazi iz kojih proizlazi da vještaci oba mladića opisuju kao narcisoidne osobe, s niskim pragom tolerancije te sklonošću agresivnom reagiranju. Kada je Šunjerga u pitanju, vještaci su za njega naveli da je riječ o osobi kojoj je dijagnosticirana zloporaba više psihoaktivnih tvari te duboki i trajni poremećaj ličnosti disocijalnog tipa.

– Takvu osobu karakterizira grubo zanemarivanje osjećaja drugih osoba, naglašen manjak odgovornosti i nepoštivanje socijalnih normi, pravila i obveza te vrlo niska tolerancija frustracije. Uz to ima nizak prag za očitovanje agresije, uključujući nasilje, karakterizira je nepostojanje osjećaja krivnje ili nemogućnost učenja na iskustvu, ima izraženu sklonost okrivljavanju drugih, manjak samokritičnosti i osjetljivosti za potrebe drugih, a usmjerena je na vlastite potrebe i interese uz ograničenu mogućnost odgađanja zadovoljenja vlastitih težnji. Izražava izrazito nezadovoljstvo i ljutnju ako te težnje ne budu zadovoljene – naveli su vještaci opisujući strukturu Šunjergine ličnosti.

Pristojno se ponaša

Karakteristike njegove ličnosti ili barem neke od njih sigurno su bile vidljive i njegovoj okolini, no na žalost, kao ni kod Komšića, očito ih nitko nije prepoznao kao problem kojim bi se trebalo ozbiljno pozabaviti. Šunjergina obrana polemizirala je u žalbi na produljenje pritvora s tvrdnjama vještaka navodeći da se on iza rešetaka ponaša pristojno te da nije radio nikakve ekscese. Možda ne radi ekscese, no od prosinca lani je pod pojačanim nadzorom, jer je u dva navrata bio hospitaliziran u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS) zbog zloporabe opijata i poremećaja prilagodbe, a zatvorski liječnici navode i da je sklon samoozljeđivanju jer si je na licu gasio cigarete.

S obzirom na to da je i Šunjerga kao i Komšić mlađi punoljetnik, vjerojatno će i u kod njega sud prilikom odmjeravanja kazne odlučivati hoće li na njega primijeniti odredbe općeg ili maloljetničkog prava. Primjena ovog drugog, značila bi da može biti osuđen na maksimalno deset godina zatvora.