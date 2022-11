Sukob na parkingu: Žena tvrdi da je muškarac vikao da je branitelj, on kaže da je ona prijetila iskaznicom HDZ-a

Muškarac i žena sukobili se u prosincu prošle godine na parkiralištu u zapadnom dijelu Zagreba, a incident je završio na Općinskom prekršajnom sudu. Muškarac je svoj automobil parkirao tako što je bočnim rubom prelazio parkirnu crtu, a žena je potom svoj uparkirala tik do njegovog što ga je, prema njenim riječima, jako razljutilo, navodi Zagreb.info.

Kako je žena navela, muškarac je izašao iz auta i vikao kako je udarila u njegovo vozilo. Također, vikao je da je hrvatski branitelj i da njegov automobil vrijedi 178.000,00 kuna. Ističe kako mu je odgovorila da nije oštetila njegovo vozilo, a s obzirom na to da je nastavio vikati, rekla je da je i ona hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata te jedna od osnivača HDZ-a.

Na sudu je rekla da boluje od PTSP-a koji se manifestira na način da je u depresiji te da jedva govori i komunicira s ljudima pa da zbog toga nije moguće da bi se ponašala na način koji joj se stavlja na teret.

Tvrdila je kako je muškarac bio nepropisno parkiran tako da ni druga gospođa nije mogla izaći sa svojim automobilom sa parkirnog mjesta. Zbog toga mu je, kako tvrdi, prigovorila, no muškarac je to shvatio kao napad. Navodno ju je gurnuo kada je krenula fotografirati njihova vozila. Skoro je pala, a mobitel joj je pao i razbio se. S obzirom na to da je zaposlena u jednom ministarstvu, kaže da je riječ o skupocjenom mobitelu, neophodnom za posao, te da sama ne može nadoknaditi štetu.

Muškarac je tvrdio kako je automobil ostavio na proširenju uz cestu jer je išao u banku. Banka nije radila pa se okrenuo prema svom Audiju i vidio kako mu žena Suzukijem udara automobil. Kaže da joj je tada mahnuo i viknuo, a da je ona počela vikati na njega: “J**** ti mater, ja sam nositeljica HDZ-ove iskaznice, vidjet ćeš ti tko sam ja”.

Priznao je da je koristio ružne riječi te se ispričao, a naveo je da nije imao namjeru zvati policiju već da je ponudio europsko izvješće. Kaže kako je žena inzistirala zbog čega su čekali dva sata što mu je uzrokovalo probleme jer je otac troje djece od kojih je jedno s posebnim potrebama pa mu se žurilo kući.

Nakon što je pozvana policija, naime, nisu utvrđena nikakva oštećenja na automobilima.

Muškarac ističe kako je dobio prekršajni nalog na oko 192 i 500 kuna troškova zbog remećenja javnog reda i mira, što je i platio.

Obrana je smatrala da je njegov iskaz nevjerodostojan te kako je neistinito tvrdio da je bio izvan vozila, kao i da je žena njemu prva pristupila. Utvrđeno je i da postoji liječnička dokumentacija da se žena liječila u jednoj psihijatrijskoj bolnici. Sud ju je oslobodio od optužbe, a ovlaštene osobe mogu protiv ove presude podnijeti žalbu.

VIDEO Ovom parkiranju nema kraja: Ni nakon 10 minuta nije se uspio parkirati u rikverc...