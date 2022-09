Cirkus iz Sabora nastavljen u Otvorenom: Zekanović perikom i rogovima provocirao Grmoju

Afera INA potresla je hrvatsku javnost koja još uvijek traže odgovore na pitanje o tome kako je moguće ukrasti milijardu kuna. U HRT-ovoj emisiji Otvoreno o tome i o drugim temama pričali su Mostov Nikola Grmoja, HDS-ov Hrvoje Zekanović, SDP-ov Mišel Jakšić i HDZ-ov Damir Habijan.

Nikola Grmoja iz Mosta rekao je kako se u Saboru dogodio nesporazum.

- Ne znam zašto su se neki prepoznali u ovome što sam rekao. Ja ne mislim da je gospodin Zekanović glupan, mislim da je jedan od većih hrvatskih prosvjetitelja. Ja sam govorio o glupanima koji brane HDZ, ako su se neki u tome prepoznali, to nije moj problem. U trenutku kada nam iz najvažnije energetske kompanije nestaje milijarda nije vrijeme da se bavimo odvlakačima pažnje, nego je vrijeme da se fokusiramo na lopove i one koji su ih instalirali. Drago mi je da u oporbi postoji suglasnost i dovoljno hrabrih ljudi koji su spremni ovu priču s Inom istjerati do kraja, istaknuo je Grmoja.

Hrvoje Zekanović rekao je da što se njega tiče u studiju ih je samo troje.

- Stolica na kojoj je trebao sjediti ćuprijaš ostala je prazna. Danas je jedan gospodin, kojem neću ni ime spomenuti, pokazao svoje pravo lice u Saboru i koliko je kulturan. Most i Božo Petrov i taj mali crni basetni, malo deblji gospodin, oni su odgovorni što će svaki hrvatski građanin dati 500 kuna da se podmiri dug koji je napravio Most kada je inzistirao na arbitraži. Dva puta sam razgovarao s Karamarkom i pitao da mi kaže o čemu se radi. Karamarko je napravio jedinu grešku - nije potjerao te ćuprijaše iz koalicije nego je on otišao. Jasno je rekao da nikakvih 550 milijuna nikada nije spomenuo. Jedini prijedlog koji je Tomislav Karamarko dao je da se odustane od arbitraže - da Mol odustane od svoje, a Hrvatska od svoje. Sve ostalo su insinuacije, rekao je Zekanović.

Nakon što je Habijan ustvrdio da Grmoji nedostaje pravnog znanja i da zbog toga nije mu lako komunicirati s njim, situaciju je komentirao i SDP-ov Mišel Jakšić.

- Mene čudi da bivši suverenist Zekanović želi braniti novog suverenistu Plenkovića i dokazati hrvatskim građanima da je super da hrvatska nafta i plin su na upravljanje Viktora Orbana, rekao je Jakšić.

Zekanović mu je rekao da to nije istina, na što mu je Jakšić odgovorio da je apsolutno istina "jer podržava da naše rafinerije ne postoje i podržava da se ne smije znati po kojim cijenama plin i nafta izlaze iz Hrvatske".

- Nemam više želudca slušati one koji zamagljuju stvari i pravdaju lopovluk, rekao je Grmoja i dodao - Da, SDP je započeo proces, ali upravljačka prava predao je Ivo Sanader na koruptivan način. Imamo presudu Vrhovnog suda. Suvremena država bi postupala po toj presudi, ne znam zašto ne postupa po tome. Kad se govori o arbitraži Andrej Plenković i njegova vlada je nastavio s arbitražom i nikome nije palo na pamet izaći iz arbitraže. Zahtjevi Mola bili su u 5 milijardi, dobili su 17 posto svojih zahtjeva, istaknuo je.

Zekanović je tada iz vrećice izvadio crnu periku s rogovima navodeći da ga podsjeća na šamana koji je išao u proboj na zgradu Capitola i rekao da će ju dati Mostovcima čim ih vidi.

- Eto, lijepo nek se odjenu i marširaju na Bankse dvore, kao što su neki dan prosvjedovali ispred HDZ-a. Ovo je njihova politika - kazao je Zekanović i podignuo rogove i periku te ustvrdio da će je pokloniti prvom Mostovcu kojeg vidi u Saboru. Napominjemo, u trenutku kad je to govorio kraj njega je sjedio Grmoja za kojeg je na početku emisije objasnio kako za njega on nije tamo.

Grmoja istaknuo je da mora reagirati te je dodao kako je neki dan bio u Petrinji na komemoraciji za poginule.

- 598 branitelja i civila je poginulo za ovu zemlju da bi ju lopovi potkradali, a da bi ju ovakvi u jeku energetske krize dok ljudi spajaju kraj s krajem i gledaju kako će platiti račun za plin i struju, a ovi izvode ovakav performans pokušavaju oprati svoj prljavi obraz. To govori sve o njima - kazao je Grmoja u emisiji Otvoreno.

Zekanović se na to samo smijao i govorio "ajme meni, ajme meni".

