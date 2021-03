Odvjetnik suca Krušlina: 'Zgranut je. Osudio je Mamića, a sad ovaj mete s njim pod kako mu se prohtije'

Obranu Darka Krušlina, jednog od sudaca koji su se našli na meti Zdravka Mamića, preuzeo je Ljubo Pavasović Visković koji je gostovao u večerašnjoj emisiji RTL Danas. Njegov klijent je, kaže, "zgranut".

"Imate situaciju u kojoj čovjek koji je osudio Mamića na 6,5 godina zatvora na jedanput postao žrtva i postao osoba s kojom ovaj mete pod kako mu se prohtije. Pokazuje time Mamić što će se dogoditi svakome tko se drzne napraviti mu bilo kakvu stvar, a šalje i poruku mnogim drugima za koje misli da su ga izdali ili bi ga u budućnosti mogli izdati, što će im se dogoditi ukoliko ne poslušaju ono što on od njih traži", govori Krušlinov odvjetnik.

Na konstataciju novinara da situacija očigledno nije bezazlena, ako je Krušlin angažirao odvjetnika, Pavasović Visković odgovara: "Situacija sigurno nije bezazlena. Koliko je ozbiljna to ćemo tek vidjeti. Sada sigurno slijedi nekakav stegovni postupak. Hoće li to eskalirati u nešto drugo pokazat će dani pred nama.

Kazao je kako Krušlin nije osumnjičen, ali USKOK provodi određene izvide. Uvjeren je, kaže, da tu neće biti ozbiljnog kaznenog postupka protiv njegovog klijenta. Na pitanje mogu li suci biti ispitani, kazao je da ne mogu.

"Ne, oni ne mogu biti ispitani u tom svojstvu prije nego je skinut imunitet. Međutim, ne vjerujem da će do toga doći. Iako je Krušlin spreman sa svakim razgovarati i odgovoriti na bilo koju optužbu koja dolazi prema njemu", kaže Pavasović Visković.

Upitan kako on doživljava cijeli ovaj slučaj, kazao je: "Ovo je jedna za cijeli pravosudni sustav grozomorna situacija koju treba jako dobro analizirati i treba biti jako oprezan kada tumačimo ono što Mamić govori. Znamo da se radi o jednom iznimno inteligentnom i pametnom i sposobnom čovjeku, no isto tako znamo da se radi o jednom zlonamjernom manipulatoru koji zapravo cijeli niz godina predstavlja sigurnosni problem ove zemlje. Vjerovati njemu da se zalaže za reformu pravosuđa je alanfordovska teza i naravno da o tome ne može biti govora. On ne radi ništa slučajno. Ovdje se radi o jednoj ozbiljnoj i osmišljenoj akciji nakon one kada je prije prvostupanjske presude mahao nekakvim lažnim prepiskama važnih ljudi u državi. Međutim, ovaj puta je bolje odradio domaći zadatak kako da destabilizira stvari.

Cilj Mamićevih napada je rušenje pravomoćne presude, smatra Pavasović Visković.

Što on radi napadom na Krušlina? Ako dokaže ili uspije dovesti u sumnju da bi Krušlin eventualno bio korumpiran, tada njegova presuda od 6,5 godina sasvim sigurno pada na Ustavnom sudu. Ne može opstati presuda u kojoj je sudio sudac koji je pristran. Napadom na sve suce u Osijeku radi još jednu drugu stvar. Hoće maknuti ove druge postupke iz Osijeka. Ako na neki način inkriminira ili prokaže ili isprlja taj sud u Osijeku jasno je da će Visoki kazneni sud morati delegirati stvari na nešto drugo. Treća bitna stvar. Njega čeka još niz postupaka u Hrvatskoj. Ova presuda sa 6,5 godina njemu i nije toliko bitna. Budući postupci su opasniji. Kada ovo radi Krušlinu i kada manipulira sa dva slučajna susreta koja je sam inicirao..."

Odvjetnik ističe da Krušlin nije bio za vrijeme suđenja u loži stadiona Maksimir, ali potvrđuje da je prije toga bio. Na pitanje nije li se onda sudac Krušlin trebao izuzeti, pdvjetnik odgovara:

"Nemojte tako pojednostavljivati stvari. Za vrijeme suđenja, kada Krušlin duži spis i kada izriče prvostupanjsku presudu, u tom periodu postoji jedan susret koji je, opet, bio plod Mamićeve manipulacije jer Krušlin nigdje nije došao nepozvan. Krušlin je bio pozvan na nešto na čemu nije mislio da će zateći Mamića. "

Što je sa satom? Mamić kaže da je stavio sat sucu Krušlinu, čak je i mahao s tim satom, kaže da mu je sljedeći dan na sudu vratio, pa je spominjao neke novce....

Tu Mamić ponovno manipulira sa događajem koji se dogodio daleko prije no što je Krušlin postao sudac u njegovom kaznenom postupku. Radilo se o tome da je Mamić prišao grupi osječkih sudaca i tada se događa nekakva stvar oko tog sata. No, izvidi su još u tijeku i neću otkrivati sve. No, niti je taj sat vraćen preko one osobe za koju on tvrdi da mu je vratila, niti se taj sat zadržao kod suca Krušlina, on je vrlo brzo vraćen i nikakve priče oko tog sata nije bilo.

Ali ipak mu je dao sat pa se vratio?

On mu je pokušao dati sat, ali do toga nije došlo.

Samo sekundu, ako uspije temeljem nekakva dva slučajna susreta napraviti ovo Krušlinu što sada radi, a Krušlin ga je vrlo strogo osudio, možete misliti što će i kako će se osjećati budući suci u njegovim stvarima.

Mi, ustvari, ne znamo kako su glasali ti osječki suci, s obzirom da je i ranije bilo poznato da jedan sudac nije glasao za osuđujuću presudu. Što ako je to sudac Krušlin?

Ja to ne znam. Zapisnici o glasanju su tajni i s tim se mahat okolo ne može. Ja o tome ništa ne znam. Ali sasvim je sigurno, možete isključiti jednu stvar, da je Krušlin bio korumpiran, mogao mu je dati kaznu ispod 5 godina i ne staviti ga u zatvor. Visina kazne je ipak nešto o čemu odlučuje predsjednik Vijeća.

>> VIDEO Zdravko Mamić o sucima

Nakon što je Zdravko Mamić u nastavku svog obračuna sa sucima danas objavio avionske karte za Dubai, za koje tvrdi da ih je platio sucu Zvonku Vekiću, njegovoj prijateljici i njezinoj kćeri, oglasio se i ovaj prozvani sudac te poručio da će se očitovati tamo gdje treba.

"U tijeku su izvidi, oni su tajni, svatko tko je tamo bio, upozoren je da su tajni, ja to ne bih komentirao nego čekam neka USKOK koji to radi - neka obavi svoj posao", kazao je sudac Zvonko Vekić za RTL na pitanje kako je doživio najnovije objave Zdravka Mamića vezano za Dubai.

Još nije donio odluku hoće li zbog svega Mamića tužiti, a odgovarajući na pitanje je li s Mamićem bio u Dubaiju, kazao je: "Nisam bio s njim. Tu on pokazuje neke karte, ja sam svoje očitovanje napisao i gotovo - čekam da se izvide naprave i onda ću se očitovati", kazao je Vekić te dodao kako ne može reći što je napisao u očitovanju.

Kaže i da nije razmišljao da zbog svega odstupi s mjesta suca. "Nisam još ništa razmišljao, nisam vidio za što me se tereti. Kad sve dođe vrijeme, polako. Neću donositi nikakve ishitrene odluke", rekao je.