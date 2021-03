Mamić ne posustaje: Vrhovni sud djeluje u tako sramotnom odlučivanju i presudi

Zdravko Mamić ponovno se oglasio iz Međugorja za Dnevnik Nove TV iz Bosne i Hercegovine. Nešto ranije objavio je mailove za koje tvrdi da dokazuju kako je kupio karte za Dubai sucu Zvonku Vekiću i dvjema ženama, kao i potvrde o letu. Ukupna cijena iznosila je 23 tisuće kuna.

- Kad sam vidio da vrag nosi šalu, da čak jedan Vrhovni sud sudjeluje u tako sramotnom odlučivanju i tako sramotnoj presudi, onda sam izgubio vjeru u sustav i okrenuo sam se narodu i medijima, da ipak narod i mediji odrade svoju zadaću za koju i jesu jer narod su glasači, a mediji su sedma sila svijeta i trebali bi biti korektiv svake vlasti, rekao je Mamić.

- Prijavu sam podnio 8. 10., a recite mi ijedan razlog da sa mnom nije obavljen službeni razgovor, jer to što sam dao informacije to nije moj službeni iskaz, to vam o svemu govori. Ja vam imam čovjeka svjedoka koji je sudjelovao u davanju novca u moje ime, u predaji novca u moje ime, i koji ima stotinu dokaza i bio je prisutan susretima sa sucima u moje ime. Plaćao je račune u stotine navrata i još ga nitko nije ispitao. Što da ja radim - upitao se Mamić.

Istodobno, u Osijeku je odgođen nastavak suđenja po drugoj optužnici, za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama, i to zbog samoizolacije jednog od optuženih - Igora Krote. Odvjetnik Damira Vrbanovića od Visokog kaznenog suda zatražio je premještanje suđenja zbog Mamićevih optužbi na račun osječkih sudaca.

- Ruku na srce, svi su ti današnji suci radili sa sucima koji su u Vijeću. Mislim da svakog normalnog građanina takvo što pogađa i da od tih sudaca ne možemo očekivati da nepristrano i neovisno vode postupak koji je opterećen tom stigmom odnosa njihovih kolega s prvooptuženikom Zdravkom Mamićem, rekao je Janjko Grlić, odvjetnik Damira Vrbanovića.