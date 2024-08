Otac dobio skrbništvo jer je majka sina odgajala kao nebinarnu osobu: 'Prisiljavala ga je da nosi haljine i šminku'

The New York Post donosi neobičnu priču iz Amerike u kojoj je otac iz Kalifornije sudskim putem dobio skrbništvo nad njegovim četverogodišnjim sinom. Kako se navodi toj sudskoj odluci prethodila je dugotrajna pravna bitka sa njegovom bivšom suprugom koja je njihovog sina Sawyera navodno tjerala da nosi haljine i odijeva se kao djevojčica te ga htjela odgajati kao nebinarnu osobu. O svome slučaju Harrison Tinsley pričao je i za The Daily Signal Podcast rekavši kako je sudska odluka da se njemu dodijeli skrbništvo nad sinom Sawyerom pravo čudo te da je tome prethodila dugotrajna sudska bitka.

Govoreći o svemu što se događalo rekao je kako je bio iznimno sretan kada je 2019. godine saznao da mu je tadašnja djevojka trudna ali i kako je ta sreća kratko trajala jer je naglo prekinula njihovu vezu. Kazao je i kako ona pati od raznih mentalnih problema te da se i sama identificirala kao homoseksualna i nebinarna osoba. Kada se rodio Sawyer zabranila mu je da ga viđa. U razgovoru za The Daily Signal Podcast rekao je kako je djetetu od rođenja pokušavala nametnuti svoju rodnu ideologiju tako da ga je prisiljavala da nosi pelene i haljinice za djevojčice, koristi šminku… Ustrajavala je na tome da Harrisonu ne dozvoljava da vidi svoga sina tako da ga je po prvi put vidio kada je on imao 15 mjeseci. Prema njegovim riječima opsjednutost njegove bivše partnerice sa spolom Sawyera je iz dana u dan rasla te da se pri tome koristila svim vrstama manipulacije nad djetetom. -Između ostaloga je Sawyeru priredila zabavu za njegovom drugi rođendan s djevojačkom tematikom. Sawyera je odjenula da nosi haljinu sa značkom šerifa.

Cijeli slučaj je završio na sudu tako da je u prvom postupku sud dodijelio skrbništvo majci. Poslije toga se žalio Višem sudu u San Francisku kojemu je podnio zahtjev za punim skrbništvom. Prethodno je majka djeteta bila i uhićena zbog kaznenog djela ugrožavanja djeteta. U sudskoj žalbi je Harrison tvrdio i kako ga je bivša partnerica godinama klevetala. Kako god u sudski slučaj se uključila i Služba za zaštitu djece, a sve je rezultiralo presudom u kojoj je on dobio skrbništvo nad djetetom.

-Znam da je Sawyer dječak. Želi biti dječak. On to zaista izražava. Ako kažete bilo što suprotno, on će se jako uzrujati. Njegova me mama pokušala prikazati kao nekog desničarskog seljaka iz Mississippija ili tako nešto, iako nisam imao nikakve veze s istragom. U stvarnosti sam samo neki tip iz Kalifornije s dugom kosom i uskim trapericama, tako da je smiješno izmišljati to o meni. Djecu nije briga za spol ili identitet ili sve te lažne čudne koncepte, njima je samo važno da se zabave i provode vrijeme sa svojim roditeljima – rekao je Harrison za The Daili Signal Podcast što prenosi The New York Post.

