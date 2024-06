Stručnjakinje o seksualnom zlostavljanju djevojčice u Splitu: 'Kako nitko pet godina nije ništa primijetio?'

Monstruozan zločin oca nad maloljetnom kćerkom koji je trajao pet godina izašao je tek jučer u javnost nakon presude na Županijskom sudu u Splitu . Naime, zlostavljanje od strane oca počelo je 2018. godine i trajalo do ove godine. Majka oštećene i supruga okrivljenog teško je bolesna i nepokretna je. Prema presudi bilježi se 267 silovanja oca nad svojom kćerkom u obiteljskom stanu.

Dječja psihologinja Žana Pavlović komentirala je ovaj šokantan slučaj za 24sata i izjavila kako je djevojčici sada potrebna sigurna okolina i snažna podrška bliskih ljudi. "Riječ je o djetetovim formativnim godinama u kojima joj se izmiče tlo pod nogama takvim razarajućim postupcima, i to od strane vlastitog oca. Vjerujem u snagu psihoterapije, ali djevojčici je sada potrebna sigurna okolina i snažna podrška bliskih ljudi. Pitam se, kako nitko u tih pet godina nije primijetio da se toj djevojčici nešto događa? Sigurno je povremeno bila bolesna, išla je kod pedijatra, i u školu, možda i u vrtić... I nitko nije ništa posumnjao? Mislim da su kazne dosad bile preblage i nedovoljne, za što imamo puno primjera."

Odvjetnica Doris Košta složila se sa psihologicom Pavlović te dodala "Nemam uvid kako su točno došli do brojke od 267 silovanja, ali ako je to zaista tako, 40 godina je malo. Ovo je poruka svima da prema počiniteljima gnjusnih nedjela nećemo imati milosti. Nismo do sada imali primjera ovako dugotrajnog perioda povrede djetetovih prava. Taj čovjek očito ima poremećaje u ponašanju i nadam se da je dobio obavezno liječenje. Kazna jest svrha svega, ona generalna je poruka društvu, a specijalna je da utječe na njega.", rekla je za 24sata.

Podsjetimo, osim jednog incidenta u kampu kod Šibenika, sve se događalo u obiteljskom stanu. Osuđenik je kćeri zabranjivao socijalni kontakt i fizički je zlostavljao kada bi bio nezadovoljan. Danima je ne bi puštao iz kuće, a kada bi bio nezadovoljan njezinim ponašanjem, udarao bi je po glavi i trbuhu. Morala se satima gola kupati pred njim u kadi. Za svako kazneno djelo spolnog zlostavljanja djeteta dobio je po pet godina zatvora, a za povredu djetetovih prava osuđen je na tri godine, pa mu je izrečena jedinstvena i maksimalna kazna zatvora od 40 godina. Presudu je donijela sutkinja Višnja Strinić, poznata po slučaju Filipa Zavadlava.

