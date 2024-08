Direktor WHO-a za Europu: Majmunske boginje nisu novi covid

Majmunske boginje (mpox) "nisu novi covid" jer vlasti jasno znaju kako kontrolirati njihovo širenje, rekao je vodeći stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije, piše u utorak BBC. Unatoč stvarnoj zabrinutosti zbog nove varijante virusa i svjetske uzbune, regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Kluge je novinarima rekao da je zajedničkim naporima moguće, ali i nužno uhvatiti se u koštac s majmunskim boginjama.

Trenutačno bi odlučno djelovanje, uključujući osiguravanje da cjepiva dođu do područja gdje je najpotrebnije, moglo zaustaviti nov ciklus panike i zanemarivanja. Slučaj zaraze novom varijantom Clade Ib potvrđen je prošlog tjedna u Švedskoj, a povezan je sa širenjem bolesti u Africi. Majmunske boginje su uzrokovale smrti najmanje 450 ljudi u Demokratskoj Republici Kongo, što se povezuje s varijantom Clade Ib.

Stručnjaci tvrdi da se još uvijek mnogo toga ne zna o novoj varijanti, no da se možda lakše širi, što izaziva ozbiljniju bolest. Nijedan slučaj zaraze varijantom Clade Ib nije zabilježen u Ujedinjenom Kraljevstvu, no stručnjaci upozoravaju da bi se bolest mogla proširiti ne dođe li do međunarodnog djelovanja.

Druga varijanta Clade II bila je odgovorna za širenje bolesti 2022. koje je prvotno zahvatilo Europu, a nastavlja se pojavljivati u mnogim dijelovima svijeta. No, stručnjaci znaju kako kontrolirati mpox neovisno o njegovoj varijanti: nediskriminatornim javnozdravstvenim djelovanjem i pravednim pristupom cjepivima, tvrdi Kluge. Virus, koji izaziva vrućicu i osip, širi se kontaktom s kožom koja ima lezije, uključujući spolni odnos. Kluge je rekao da je rizik za opću populaciju nizak.

"Hoćemo li ići u potpuno zatvaranje u europskoj regiji WHO-a, je li to nov covid-19? Odgovor je jasno: 'ne'", kazao je. Glasnogovornik WHO-a Tarik Jašarević je rekao da WHO ne preporučuje upotrebu maski. "Ne preporučujemo ni masovno cijepljenje. Preporučujemo korištenje cjepiva u područjima širenja (bolesti) za najrizičnije skupine", dodao je.

