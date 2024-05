Iskusni lovac o snimci sa Sljemena: Vepru je tamo stanište, nešto drugo je neuobičajeno

''Ovo je mutant'', ''To je kamuflirani nosorog'', neki su od komentara na društvenim mrežama na snimku vepra uočenog na Sljemenu. Vepar sa snimke hodao je oko smeća i njuškao ga, a stručnjak nam je pojasnio kako nije neobično što se on tamo našao. Naime, govoreći o vepru na Medvednici, predsjednik Lovačkog saveza grada Zagreba Miljenko Kruc istaknuo je: "Nije to neuobičajeno. Neuobičajena je pojava ono smeće pred ulazom. Vepru je tamo stanište, to nije neuobičajena pojava."

"Medvednica je okružena s dva lovišta, od Ivanca kod Zaprešića pa skroz gore do Igrišća spada pod Zagrebačku županiju. Iza, od Igrišća pa skroz do Marije Bistrice, lovišta su Krapinsko-zagorske županije. Ovaj dio Medvednice, kojim se građani Grada Zagreba koriste, to je nelovna površina", naveo je. S obzirom na to da su pojedini građani komentirali kako je vepar natprosječno velik, Kruc ističe kako on izgleda sasvim normalno te da najvjerojatnije nema više od 150 ili 160 kilograma.

"Vepar je vrlo inteligentan. Tko je u prirodi jači i inteligentniji, on ostaje. Ovo je nekoliko godina star vepar, on ne pokazuje nikakvu agresivnost. Mirisi su ga povukli, divljač ide na mirise. Ako ne nađe hranu, onda se odmakne od toga. Uvijek će divljači biti. Nije, po meni, ništa neuobičajeno. Gore im je stanište, a ovakvi se veprovi drže svoga staništa. Ja sam 44 godine lovac, nisam imao priliku takvog vepra sresti. On je inteligentan, osjeti čim dođemo na rub šume. Ljudi se nemaju čega plašiti. Meni je neuobičajeno da je onoliko smeća. To je zreli vepar, mora imati svoju visinu i težinu. To je sve normalno", rekao je nam je stručnjak.

Divljač često pobuđuje interes kod građana koji joj se potom žele približiti te je snimiti. Predsjednik Lovačkog saveza grada Zagreba napomenuo je kako on i njegovi kolege učestalo upozoravaju građane kako divljač ne treba dirati. Pri susretu s divljači, potrebno ih je pustiti na miru kako bi nastavili svojim putem.

"Divljači treba dati mir, pogotovo kada u ovo vrijeme imaju mlade. Ako građani vide malo lane, neka ga ostave na miru, srna je negdje u blizini, ona njega mora naučiti da se osamostali. Onda građani naiđu i misle da je ostavljeno. Obično je i priča da su 'lovci ubili Bambijevu mamu', što sigurno nije istina. Građani uzmu to lane i nose ga prema gradu. Takvo lane, ili bilo kakvo mlado, mora na flašicu. Ono se ne može osamostaliti, ne može samo jesti. Divljač ugiba. Preporuka bi bila da se divljač pusti da ide svojim putem. Divljač se ne dira. Naviknula se na ljude, ne boji se toliko i ne bježi, ali s divljači se ne igra. Neće napadati dok se ne osjeti ugroženo", ustvrdio je iskusni lovac Kruc.