Stručnjak Letica o hrvatskom 'špijunu' u Srbiji: 'To je Vučićeva politika pokazivanja mišića Hrvatskoj'

Na području Beograda u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak je uhićena osoba za koju se vjeruje da je ''hrvatski špijun'', javljaju jutros srpski mediji. Akciju uhićenja provela je Sigurnosno-informativna agencija (BIA) u suradnji s državnim organima. Informaciju su prve prenijele Novosti, a navodi se kako je uhićenje ''rezultat višemjesečnog operativnog rada BIA-e''.

Slučaj je u Studiju 4 HRT-a komentirao stručnjak za sigurnost Ante Letica. Smatra da je ovo dio Vučićeve strategije pogoršavanja odnosa s Hrvatskom i pokazivanja političke snage. – Mislim da je to u skladu s Vučićevom politikom, pogoršavanje odnosa s Republikom Hrvatskom, pokazivanje mišića Republici Hrvatskoj i da će to završiti kao i mnoge druge stvari koje je Vučić pokušao pa su mu propale. Kada imate nekog špijuna na svom teritoriju, onda je njegovo uhićenje i procesuiranje zadnji korak u borbi protiv obavještajne djelatnosti stranih službi na vašem teritoriju. To je zadnji korak kojem se pribjegava ili kada se više ništa ne može ili kada želite poslati poruku nekoj vladi, nekoj državi... – rekao je Letica.

Letica je naglasio da Hrvatska dosad nije imala ovakvih situacija, premda su iz Srbije često stizale optužbe na račun djelovanja hrvatskih obavještajnih službi. Kao primjer naveo je slučaj iz Katara kada je hrvatska navijačica optužena da radi za interese Hrvatske. – Sve ovo ima propagandnu svrhu i nije ništa više od toga. Vučićevi potezi usmjereni su na jačanje njegove pozicije u regiji, ali mislim da će i ovaj slučaj završiti kao mnogi drugi, bez većih posljedica – zaključio je Letica.

