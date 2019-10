'Štrajkamo do ispunjenja zahtjeva bez obzira ima li novca u proračunu ili nema'

Danas je već 15. dan štrajka u školama, a nastava se ne održava u Splitsko-dalmatinskoj te Virovitičko-podravskoj županiji.

Štrajk u školama bio je tema emisije 'U mreži prvog' na Hrvatskom radiju, a čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec ponovio je kako iz Vlade još nisu dobili poziv na sastanak oko koeficijenata složenosti poslova.

– Mi smo krenuli u štrajk do ispunjenja zahtjeva. Sa strane Vlade obmanjuju javnost da su naši zahtjevi zadovoljeni. Ljudi u osnovnom i srednjem školstvu spremni su nastaviti štrajk do kraja, bez obzira hoće li doći do raspada koalicije ili ne, ima li u proračunu novca ili ne. Što se proračuna tiče, on je gotov kada ga usvoji Hrvatski sabor. Mi očekujemo i vjerujemo da ćemo konačno sjesti za stol – rekao je Mihalinec, piše HRT.

Dodao je i da bez podrške ministrice Blaženke Divjak njihovi zahtjevi ostaju jednaki, tako da ga ne brine previše situacija oko odnosa HDZ-a i HNS-a.

– Ponuđenim Vladinim prijedlogom rasta osnovice, dolazimo na razinu rast plaća od gotovo 20-ak posto u zadnje tri godine. To je rast plaća koji nije zabilježen u zadnjih 20 godina. S obzirom na najave usporavanja gospodarskog rasta kod naših glavnih partnera Njemačke i Italije, pitanje je kada ćemo imati priliku da ponovimo takav rast – rekao je pak pomoćnik ministrice Stipe Mamić.

VIDEO Prosvjed učitelja i profesora