Sindikalni čelnici primaju od 12.000 do 22.000 kuna plaće

Očekivano, na kost koju je javnosti bacio premijer Plenković svi su navalili. Izjavom da neće pristati na sindikalne zahtjeve i osobno sjesti za stol sa sindikalnim čelnicima od kojih neki imaju veću plaću od njega, premijer je uspješno skrenuo fokus s neuređenog sustava koeficijenata i potpuno zakržljalog socijalnog dijaloga u državi, na visinu plaće sindikalnih čelnika. Plasirano je to istovremeno uoči odluke o tome hoće li nastavnicima štrajk biti plaćen ili neće.

Jasan znak opstrukcije

Te plaće, istina je, znatno odskaču od plaća njihovih članova iz čijih se članarina isplaćuju. Tako je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, jučer objašnjavao da je prema odluci njihova Središnjeg odbora plaća predsjednika u rangu državnog tajnika u ministarstvu, ali je njegova niža od toga jer je tražio da mu se umanji devet posto nakon što je SDP-ova vlada plaće snizila 2, 4 i 9 posto. Uzme li se da je plaća državnog tajnika oko 16.000 kuna (primjer sa zagrebačkim prirezom i jednim djetetom), ispada da je riječ o otprilike 14.500 kuna.

– Plaće u školstvu javne su za članove sindikata i oni svake godine u izvješću Nadzornog odbora dobiju informacije o iznosu plaća i o svakom trošku sindikata – rekao je Mihalinec.

Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, navodno prima plaću od oko 14.000 kuna, no bila je nedostupna da to provjerimo. Novinarima je na pitanje uzvratila da je njezina plaća “puno, puno manja od premijerove, manja i od plaće njegova pomoćnika”.

Školski sindikat Preporod nešto je manji i plaća njihova čelnika, čini se, nešto je manja.

– Plaća čelnika sindikata Preporod poznata je svim članovima tog sindikata. Barem je upola manja od premijerove – izjavio je Željko Stipić.

O plaći Vilima Ribića, glavnog tajnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, nebrojeno se puta već govorilo u javnosti. Ta se plaća također pozicionira na razini državnog tajnika i pomoćnika ministra, ali je istina i da je Ribić godinama na tom mjestu primao plaću u visini asistenta, da bi tijelo njihova sindikata odlučilo dići je. Na pitanje koliko ona iznosi, rekao je:

– Neću vam na to odgovoriti. Otvaranje ovakvog pritiska jasan je znak opstrukcije rada sindikata. Sto puta su me to već pitali, to nije tajna, otiđite na internet i provjerite što sam govorio o tome.

Funkciju predsjednika Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, prof. Igor Radeka obnaša volonterski jer radi i prima plaću kao sveučilišni profesor na zadarskom sveučilištu.

I tajnici 17.000

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi uvelike zastupa pomoćno osoblje u zdravstvenog sustavu i medicinske sestre, no prima plaću u razini ravnatelja KBC-a, što iznosi oko 22 tisuće kuna. Izuzetno dobro plaćena je i tajnica predsjednika tog sindikata – prima oko 17 tisuća kuna.

Stjepan Topolnjak, čelnik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, a prema ovim informacijama “kapitalac” kad je riječ o plaćama, nije se jučer javljao na naše pozive, no prije je Novom listu izjavio kako njegova plaća “nije ništa veća nego što treba biti prema odlukama sindikata”.

Predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata Krešimir Sever lani je kazao da pola primanja dobije u NHS-u i pola u matičnom sindikatu u Fini te da je riječ o oko 12 tisuća kuna.