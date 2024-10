Strah roditelja mogao se izbjeći da su u školi znali kako postupati

Apeli roditelja čija djeca pohađaju četvrti razred s učenikom zbog kojeg se u prethodnoj školi ispisao cijeli razred, a sad je premješten u novozagrebačku školu, odaslani još u petak kroz razne razredne grupe, urodili su plodom. Tijekom današnjeg dana više od polovine učenika škole, neovisno o razredu koji pohađaju, nije došlo na nastavu – ni u jutarnju ni u popodnevnu smjenu. Time su, poručuju roditelji, pokazali da podupiru jedni druge kako bi se prevenirala moguća eskalacija nasilja i jasno pokazalo nezadovoljstvo postupanjem stručnih službi u slučaju desetogodišnjeg dječaka koji i svojim ranijim nasilnim ponašanjem nedvojbeno pokazuje da mu je potrebna pomoć.

– Mislimo da zapravo nije odrađeno ništa. Dijete se seli, a problem ostaje. S obzirom na to da su bili javno poznati problemi u prethodnoj školi, smatramo da je roditelje trebalo pripremiti na to da se dijete uključuje u sustav, kako bi oni mogli pripremiti svoju djecu, ali i da je djecu trebalo stručno pripremiti ako je procjena bila da dijete može pohađati redovno obrazovanje. To nama zasad nije poznato – poručio je Klaudio Čurin, odvjetnik grupe roditelja, u izjavi za HRT. Odluka roditelja da, neovisno o tome pohađa li njihovo dijete razred s problematičnim učenikom, koji je u zagrebačkoj školi tek nekoliko dana, djecu ne pošalju na nastavu rezultirala je čitavim nizom sastanaka koji su se danas zaredali u toj školi od jutra pa sve do večernjeg sastanka s Vijećem roditelja.

– Ujutro je održan sastanak u školi kojem su nazočili predstavnici Ministarstva, Grada Zagreba, ravnatelj škole, učiteljica razrednog odjela, pomoćnik u nastavi i stručna služba škole. Na tom je sastanku dogovoreno da se poslijepodne održe sastanci s roditeljima razrednog odjela i Vijećem roditelja te da se prezentiraju i dogovore aktivnosti svih dionika kako bi se nastavni proces normalno održavao. Sastanku će nazočiti predstavnici MZOM-a, Grada Zagreba i škole, nakon čega ćemo obavijestiti o zaključcima – poručili su iz Ministarstva obrazovanja. Kako neslužbeno doznajemo, roditeljima razreda u koji je prebačen problematični učenik tijekom jučerašnjeg dana prezentiran je čitav niz aktivnosti koje će se poduzeti kako bi djeca u razredu bila zaštićena, ali i kako bi se desetogodišnjaku omogućila bolja prilagodba na novu sredinu i preveniralo njegovo ponašanje.

I upravo u tome leži cijeli problem. Naime, i Gradski ured, i Agencija za odgoj i obrazovanje, i škola su, umjesto postupanja po jasno definiranom protokolu koji se primjenjuje u ovakvim slučajevima kako bi se izbjegli kaos i strah koji je zavladao među roditeljima učenika u novoj školi, počeli prebacivati odgovornost jedni na druge. Među prvima Gradski ured, iz kojeg su zazivali izmjenu propisa i davanje veće ovlasti školi uvjeravajući sve kako su postupali prema svim pravilima i da više od toga ne mogu, puštajući pritom da među roditeljima naraste toliki revolt da desetogodišnjaka gotovo ne žele ni blizu škole, a kamoli razreda. A ovlasti su uključivanje asistenta, kojega je dijete dobilo nakon dolaska u novu školu, te po potrebi djelovanje socijalne službe i policije unutar obitelji iz koje dolazi problematičan učenik. Propust je napravljen kad su isključeni roditelji razreda u koji se preselio učenik. Sastanak koji se trebao održati po dolasku učenika u novi razred održava se tek sutra – sa stručnjacima i predstavnicima svih ustanova kako bi se pojasnila pravila ponašanja, ovlasti i uloga asistenta učenika, kako bi se razradio plan preventivnih zajedničkih aktivnosti te stavio naglasak na jasnu provedbu plana prevencije nasilja u novom razredu i time olakšalo svima.

– Nismo očekivali da će se nakon prvog dana škole stvoriti situacija kao da je to dijete nekakav kriminalac. Riječ je o pritisku na sustav da se to dijete makne iz škole, dobiva se takva poruka i podiže neka balvan-revolucija bez razgovora. Mi ćemo razgovarati s roditeljima i sa svima, tu nema dvojbe, ali što očekujete da bi sustav trebao napraviti? Pojavit će se situacija upravljanja školom iz dvorišta – poručio je danas ministar obrazovanja Radovan Fuchs, ne skrivajući da je riječ o učeniku s nedoličnim ponašanjem. I upravo u takvim situacijama ravnatelj škole mora poslati jasne poruke roditeljima i učiteljima koji u razrede dobivaju djecu s problematičnim ponašanjem, to više što je već bio upoznat s odlukom o dolasku djeteta u njegovu školu. I ne, ovaj događaj, kako su prije izjavili iz Grada, ne pokazuje da je potrebno mijenjati postojeće pravilnike, ionako izmijenjene i usvojene u travnju 2024. godine, nego očito ljude koji te pravilnike trebaju znati i moći provoditi.

Ovaj slučaj također pokazuje da vodstva škola, i u slučaju prve škole iz koje je ispisan nasilni dječak i ove u koju je sada smješten, ne znaju postupati s djecom koja su žrtve nasilja kao ni s djecom koja su nasilna. A to pak ide na račun Agencije za odgoj i obrazovanje koja treba raditi sa zaposlenima u školi i jasno ih pripremiti za slučajeve nasilja i načine prevencije, jer to ih može zateći u učionici i u dvorištu škole. Naime statistika je jasna – samo lani na području Grada Zagreba evidentirane su 362 prijave vršnjačkog nasilja u školama, osnovnim i srednjim.

