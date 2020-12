Stožer objavio detalje novih mjera u trgovinama i šoping-centrima

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je danas novu odluku o epidemiološkim mjerama u dućanima i šoping-centrima.

Podsjećamo, riječ je o već najavljenim promjenama u trgovačkim centrima i trgovinama. Odluka stupa na snagu 12. prosinca, a trajat će do 10. siječnja.

U odluci se navodi kako trgovine čija je površina do 10 kvadrata u njima će moći biti jedan kupac. Prodavaonice koje su od 11 do sto kvadrata mogu primiti kupce pod uvjetom da za svakog bude osigurano deset kvadrata. Prodavaonice od 101 do 200 kvadrata mogu primiti kupce pod uvjetom da osiguraju 12 kvadrata po kupcu. One do 2000 kvadrata moraju osigurati 16 kvadratnih metara po osobi, dok prodavaonice koje su veće od 2000 kvadrata moraju osigurati po 20 kvadrata.

Odluka - Trgovine i Trgovački Centri

Ove mjere ranije je najavio ministar Davor Božinović.

- Vezano uz djelatnost trgovine pripremili smo odluku koja će vjerojatno tijekom dana biti potpisana, a odnosi se na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina u razdoblju od 12. 12. do najvjerojatnije 10. siječnja. Određuju se grupacije prema neto površini trgovačkog prostora - kazao je i dodao kako će trgovine na ulazu trebati navesti maksimalan broj kupaca koji smije biti u trgovini.

VIDEO: Mjere za trgovačke centre i trgovine koje vrijede do 10. siječnja