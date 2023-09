Što Troskot radi na sastanku s vlasnikom firme koja želi milijunski posao u HEP-u?

Pišu li Troskotu govore energetski lobisti? Bori li se Most protiv kriminala ili zastupa nečije privatne interese? U kakvoj su vezi ilegalna adaptacija stare obiteljske kuće predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića, HEP-ov natječaj za nabavu digitalnih brojila, “afera” plin za cent i navodni plan privatizacije iste kompanije?

Na prvu ni jedna od ove četiri priče nema logično-posljedične veze jedna s drugom osim što im je zajednički nazivnik čelnik najvažnije državne energetske kompanije. Zajedničko im je i to što je prve tri priče u javnost plasirala stranka Most, odnosno njen saborski zastupnik Zvonimir Troskot, dok je navodni naum privatizacije HEP-a, kojem se on protivi, u javni diskurs stavio sam Barbarić u subotnjem intervjuu Večernjem listu.

Lobist Milan Puharić

Međutim, kako to često biva, od afere netko nastrada, a netko profitira. Pa ulazeći u genezu svake važnije priče od javnog interesa nije zgorega znati iz kojih izvora informacije dolaze.

Poznavatelji prilika u HEP-u tvrde da su po Barbarića inkriminirajuće informacije put do javnosti pronašle preko energetskog konzultanta, bivšeg člana upravnog vijeća HERA-e i navodnog lobista Milana Puharića. Široj javnosti poputno nepoznata persona, Puharić je čovjek koji se godinama sidrio tik do uprave HEP-a, svakodnevno dolazio u tu kompaniju iako nije bio njen zaposlenik te imao pozamašan utjecaj na donošenje poslovnih odluka, naročito u mandatu bivšeg člana Uprave HEP-a Nikole Rukavine, danas optuženika za tragediju u hidroelektrani Plat, u kojoj je život izgubilo troje ljudi. Vizija razvoja i interesi HEP-a očito se nisu poklapali pa je Frane Barbarić usmenim dekretom zabranio Puhariću ulazak u sjedište kompanije. Puharić se kasnije pojavljivao na presicama saborskog zastupnika Ivana Lovrinovića iz stranke Promijenimo Hrvatsku, na kojima je upozoravao na gubitak energetske samostalnosti Hrvatske, a danas je viđen sugovornik u društvu Mostova zastupnika Zvonimira Troskota. Prema jednoj teoriji upravo Puharić uz pomoć Rukavininih ljudi opskrbljuje Most sočnim informacijama iz HEP-a, ali i iz drugih državnih energetskih institucija. Prema drugoj, Puharićev interesni krug ukazuje na nepravilnosti u energetskom sektoru - a to je narativ s kojim Most izlazi u javnost – razotkrivajući interesnu isprepletenost političkih struktura, javnih institucija i privatnih interesa u energetskom biznisu.

POVEZANI ČLANCI:

Osim što je prema nalazu Državnog inspektorata nadograđivao kuću na crno, što je samo po sebi dovoljan krimen da odstupi s čela HEP-a, Barbarić se u političkim nastupima oporbe označava kao ključna spona između vrha vlasti i privatnih interesnih skupina koje “pelješe HEP”.

Večernji list u posjedu je fotografije na kojoj saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u jednom zagrebačkom kafiću sjedi u društvu Milana Puharića i Alana Bubanovića, još jednog energetskog poduzetnika s razgranatim poslovima u HEP-u. Bubanovićeva tvrtka Telur godinama je HEP-ov dobavljač energetske opreme, a sudjelovala je i na posljednjem u nizu HEP-ovih natječaja za nabavu digitalnih brojila. Na natječaju je odabrana ponuda druge tvrtke, Telur se žalio, najprije Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave (DKOM), kasnije i Upravnom sudu. Oba žalbena postupka je izgubio. Slučajno ili ne, Troskot je u kolovozu, dok je još trajao žalbeni postupak, tvrdio da je natječaj za digitalna mjerila namješten za tvrtku u kojoj vlasnički participira Pavao Vujnovac. Frane Barbarić je u intervjuu Večernjaku rekao da Troskot čita tekstove koji dolaze iz pera istih lobističkih krugova koji su izgubili natječaj za digitalna brojila.

- Ti isti ljudi podigli su i upravnu tužbu protiv DKOM-a, da bi Upravni sud prošli tjedan presudom potvrdio DKOM-ovo rješenje. Dakle, i DKOM i Upravni sud potvrđuju da je HEP proveo natječaj za brojila ispravno. Naravno, oni koji gube na natječajima koriste sva sredstva da ocrne kupca. Oni misle da će se ako maknu mene sustav promijeniti. Ali, ja ne vodim postupke nabave. Vode ih stručne službe u HEP d.d. i u tvrtki kćeri ODS-u. No, najgore je to da koriste neiskusne političare u Mostu. Pitanje je razumije li vodstvo Mosta uopće s kime su se njihovi zastupnici spetljali i što im servira osoba koja piše političke govore i jesu li svjesni da se ta osoba predstavlja kao lobist stranih energetskih kompanija.

Tko je čiji igrač

Ta pitanja postavili smo i Zvonimiru Troskotu. U kraćem razgovoru nije opovrgnuo poznanstvo s Alanom Bubanovićem i povremeno druženje s Milanom Puharićem.

- Znao sam popiti kavu s njima, kao što sam razgovarao i s desecima energetskih stručnjaka jer me sve zanima. I to je sve. Bubanovića sam vidio jedanput u životu, popili smo kavu, i to javno, ništa nisam skrivao, a s Puharićem nekoliko puta. Fokus se miče s bitnog. Nakon izbijanja afere sam bio Filipovićevac jer se pisalo da mi je on davao podatke, pa sam onda bio od Lovrinčevića, pa je Nacional izašao s pričom da sam Pašalićevac... Sad se piše da sam pod utjecajem nekog lobija. Barbarić koji je politički već pokojan, uništio je sam sebe. Nemaju lobiji i teorije urote veze s time, nego nerad i vrlo vjerojatno potencijalno kriminalno djelovanje. Za tjedan dana ću, što, biti ruski igrač, pa onda američki, izraelski...? Dokle to ide? Ključ je da se plin prodavao za jedan cent, da su privatne tvrtke zaradile na tome, da su zakinuti građani čijim se novcem dokapitalizira HEP jer novci nestaju preko nekoliko kanala. Vezano za pametna brojila, nisam razgovarao o tome samo s Bubanovićem, razgovarao sam i s RIZ-odašiljačima i s vanjskim dobavljačima, proizvođačima u Banjoj Luci, kao i s europskim proizvođačima jer me ta tema zanima. Tako sad netko može reći da sam igrač RIZ odašiljača - rekao je Zvonimir Troskot.