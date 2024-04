Što o Budimiru Lončaru prešućuju lijevi intelektualci

„Partizan, diplomat, a od danas i stogodišnjak. Sretan rođendan, dragi Leko“, objavio je politolog Dejan Jović na svom Facebook profilu rođendansku čestitku posljednjem ministru vanjskih poslova SFR Jugoslavije Budimiru Lončaru , koji je 1. travnja navršio sto godina. Čestitkama se pridružio i povjesničar Tvrtko Jakovina objavivši na Facebooku fotografiju iz jednoga zagrebačkog restorana u kojem Lončar, uz Jakovinu, rođendan proslavlja u društvu supruge Janje, mlađeg sina Ivana i Goranke Murtić. Jakovina je inače autor biografije „Budimir Lončar – Od Preka do vrha svijeta“, koju je politologinja Mirjana Kasapović ocijenila kao znanstveno neuvjerljivu studiju jer je pisana „jezikom mentalnoga pionira“, a najveća joj je slabost pristranost.

Premda lijeva intelektualna elita uglavnom prešućuje kontroverze o „dragom Leki“, o Budimiru Lončaru ne može se objektivno pisati a da se ne spomene njegova uloga u zločinima počinjenima u Zadru i okolici nakon Drugoga svjetskog rata te sramotna uloga u uvođenju embarga na uvoz oružja u ratom zahvaćenu Jugoslaviju 1991. godine, što je zapravo značilo osuditi ugrožene i napadnute republike na poraz. Što se događalo u poslijeratnom Zadru, detaljno je istražio i rasvijetlio povjesničar Zlatko Begonja, profesor sa Sveučilišta u Zadru, te objavio u svojoj knjizi „Okupacija duha – Ideološka indoktrinacija u Zadru 1945. – 1955.“

Kad su postrojbe Zadarskoga partizanskog odreda 31. listopada 1944. bez borbe ušle u gotovo potpuno razoreni i napušteni Zadar, odmah su uspostavljena tijela narodne vlasti te je nastupilo razdoblje koje Begonja opisuje sintagmom „čišćenje od neprijateljskih ostataka“, što je podrazumijevalo potragu za preostalim neprijateljskim vojnicima i njihovo razoružanje. Međutim, u gradu se istodobno počela provoditi i preventivna eliminacija ideološki nepoćudnih civila te nastaje ozračje u kojem Begonja prepoznaje dvije ključne komponente – vojnu i ideološku.

Vojna komponenta svela se na puko osvetničko ponašanje koje je podrazumijevalo obračun na osobnim razinama, a ideološka komponenta bila je motivirana revolucionarnim težnjama. To je za posljedicu imalo eliminaciju ciljano odabranih pripadnika društva te počinjenje brojnih zločinstava, terora, nasilja i drugih oblika nehumanoga postupanja. Naredbodavci i glavni izvršitelji svoje su postupke smatrali potpuno opravdanima jer su vjerovali da im je vojna pobjeda osiguravala svako pravo na raspolaganje životima pobijeđenih, pa slijedom toga i njihovom imovinom. Zato su svoje postupke uglavnom označavali kao kažnjavanje ratnih zločinaca, tzv. narodnih neprijatelja, ili tzv. kontrarevolucionara.

Vodeći se takvom logikom, vojna, pravosudna i represivna tijela narodne vlasti obračunavala su se po kratkom postupku sa stvarnim ili navodno budućim neprijateljima, dakle bez provedenoga istražnog i sudskoga postupka. Pritom nije bilo važno jesu li takvi stvarno počinili zločinstva ili sudjelovali u teroru nad protivničkom vojnom stranom i domicilnim stanovništvom. A ako bi sudski postupci bili i provođeni, sudovi su mahom izricali drastične kazne – od smrtnih do dugogodišnjih zatvorskih kazni s prisilnim radom.

Među najvažnija tijela vlasti koja su pripremila i omogućila nastanak spomenutih događaja prof. Begonja navodi i zadarski Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske te Okružni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije, član kojih je bio i Budimir Lončar, nazivan skraćeno Budi ili Leko. No posebnu je ulogu imalo Odjeljenje za zaštitu naroda (OZN), tajna komunistička policija. Budimir Lončar bio je tijekom 1945. načelnik Okružnoga odjeljenja OZN-e, a Begonja je u arhivima pronašao dokumente u kojima je Lončar od Narodnog suda zahtijevao da osumnjičene osobe osudi na „najstrožu kaznu“.

Begonja je u svojoj knjizi objavio i zanimljivu bilješku uhićenog svećenika don Ante Matacina, koji je o Lončaru među ostalim zabilježio: „U samostanu časnih sestara u Šestinama, u knjizi posjetilaca, stoji i njegov potpis, koji glasi: Budi Lončar, Ustaša. To mi je pričao vlč. Zdravko Mašina u logoru Stare Gradiške, jer je on s njim bio, kod posjete spomenutog samostana. Videći Budi, da u Zagrebu nema nekog posebnog prosperiteta, a vjerojatno, odmjerivši situaciju u svijetu, koja je bila u prilog Saveznika, vrati se u Dalmaciju i to u zadarski kraj. Postao je jedan od vodećih, među partizanima, po našim otocima, te svojom okrutnošću prema našemu dobrom svijetu, pronio je slavu među partizanima.“

Profesor Begonja osvrnuo se i na knjigu Tvrtka Jakovine te je napisao da „autor na zanemariv način navodi položaj B. Lončara u svojstvu člana i načelnika Okružne OZN-e“. Vjerojatno je i to jedan od razloga zbog kojih politologinja Kasapović Jakovininu knjigu o Lončaru naziva hagiografijom

