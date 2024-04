Što je pokazala anketa HDZ-a: Oporbi nije rastao rejting jer su ih identificirali sa Milanovićem

Posljednjeg dana kampanje uoči izbora za 11. saziv Hrvatskog sabora, prije nego nastupi dvodnevna šutnja, stranke i kandidati užurbano odašilju svoje posljednje apele biračima i sumiraju vlastite učinke možda i najneobičnije predizborne utrke ikada viđene u nas.

Interna istraživanja

Službena kampanja protjecala je neobično mirno te prilično pristojno i suzdržano, uz tek pokoji povišeni ton u televizijskim debatama. Izostala je verbalna grmljavina s govornica, nije bilo osobito pamtljivih nastupa, a ni svađa i uvredljivih izjava kakve je možda očekivala javnost naelektrizirana onime što se čulo u pretkampanji. Osobito u njezinu finišu kada se u izbore neočekivano umiješao i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je, udarajući žestoko, odredio ritam kampanji, što ne kriju ni u HDZ-u.

– Ulazak Milanovića u kampanju za sve je bio priličan šok. Ponajprije jer nitko do tada nije mogao pomisliti kako bi netko s pozicije predsjednika mogao pretendirati na mjesto premijera, a bilo je i teško predvidjeti kako će na to reagirati javnost. Novi šok nastao je iste večeri, kada je Dnevnik jedne nacionalne televizijske kuće objavio anketu u kojoj Milanović vodi u borbi za premijera u odnosu na Plenkovića za dva posto. Plenkovićev rejting je do tada bio oko tri puta veći u odnosu na ostale kandidate – navodi izvor iz Glavnog izbornog stožera HDZ-a.

U toj stranci su, stoga, posljednjih dana u kontinuitetu provodili svoja interna istraživanja za pet ključnih stranaka i koalicija, mjereći trendove vidljivosti kampanje, kvalitetu kampanje, percepciju javnosti prema Zoranu Milanovića i naravno rejtinge, na 1500 ispitanika, točnije, svakoga dana njih 150.

Ankete i grafikoni

Premda su u HDZ-u svjesni kako ovaj broj ispitanika ne može predstavljati reprezentativni uzorak, naš sugovornik iz stranke vjeruje da pokazuju određeni trend. Prva anketa odgovorila im je na pitanje čije poruke građani najviše zamjećuju, odnosno, je li i koliko kampanja pojedinih stranaka vidljiva u odnosu na druge stranke. U samo tjedan dana, rezultat upućuje na rast HDZ-a s 39 na 50 posto i istodobni pad SDP-a s 43 na 37 posto.

Drugi grafikon pak pokazao je jesu li i koliko poruke stranaka doprle do javnosti i kako ih javnost ocjenjuje u odnosu na poruke konkurenata, a, prema rezultatima HDZ-ove interne ankete, ova stranka zabilježila je rast od desetak posto, dok SDP u istom periodu pada, također desetak posto.

Posebno zanimljivo, HDZ-u je bilo istražiti kako ispitanici ocjenjuju ponašanje predsjednika Milanovića. U samo tjedan dana, negativna percepcija rasla je s 32 na 46 posto, dok je onih koji su njegovo ponašanje ocijenili pozitivnom ocjenom, bilo tek 24 posto, u odnosu na 39 posto otprije sedam dana.

– Tijekom ključnih deset dana kampanje nijedna oporbena stranka nije podigla svoj rejting ni jedan postotni poen, jer ih je javnost identificirala sa Zoranom Milanovićem, a za to vrijeme, HDZ je rastao pet posto – zaključio je izvor iz HDZ-a.

