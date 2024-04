Plenković optimističan pred izbore: 'Postoji veliki elan za obnovu povjerenja u HDZ-ove kandidate'

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo predizbornom kampanjom te ocijenio da ozračje u Hrvatskoj pokazuje veliki elan za obnovom povjerenja njihovim kandidatima te stvaranjem pretpostavki da Hrvatskom odgovorno i kvalitetno upravljaju i iduće četiri godine. "Ozračje koje ja vidim diljem Hrvatske od prve do 10. izborne jedinice takvo je da postoji veliki elan i želja za obnavljanjem povjerenja kandidatkinjama i kandidatima na našim listama i stvaranjem pretpostavki da se Hrvatskom odgovorno i kvalitetno upravlja iduće četiri godine", rekao je Plenković u nedjelju u Samoboru komentirajući tijek kampanje koja ulazi u završnicu.

Atmosfera u kampanji, ocijenio je, bila je jako dobra. "Ljudi vide da smo u krizama stali uz hrvatski narod, građane, poduzetnike, poslodavce i nastojali učiniti nabolje, da nam naraste ekonomski i socijalni standard, i ne samo se boriti s krizama za koje nitko nije smatrao da će biti tolike, nego i ostvariti neke strateške ciljeve", rekao je nakon predstavljanja kandidata u VI. izbornoj jedinici.

Smatra da je HDZ napravio dobar odabir kandidatkinja i kandidata na listama koji su u kampanji "bili prepoznati", a ocijenio je i da im je "digitalna kampanja" bila iznad svih dosadašnjih performansi. "Tiktok je bio jako zgodan i lijep način komunikacije s mladim sugrađanima i mladim biračima", rekao je.

Program HDZ-a "Za sve izazove", naglasio je, govori o uspješnoj i o vitalnoj, pravednoj, održivoj i suverenoj Hrvatskoj. Temeljen je, dodao je, na realnim fiskalnim projekcijama, na osnaženom međunarodnom položaju Hrvatske, na snažnoj provedbi načela solidarnosti koje je očuvalo socijalnu koheziju proteklih osam godina. "A to ćemo činiti i u budućnosti", uvjeren je Plenković.

U kontekstu noćašnjeg napada Irana na Izrael, Plenković je nakon pitanja novinara istaknuo da i ta situacija potvrđuje "odlično pogođen naslov izbornog programa i kampanje". "Hrvatsku više nego ikad sad moraju voditi iskusni, ozbiljni, odgovorni ljudi, a ne neki ljudi bez ikakvog iskustva ili oni koji bi nas gurnuli u ruski svijet ili u ruski kamp, kao što (Zoran) Milanović otvoreno radi već više od dvije i pol godine i time nanosi tešku vanjsko-političku štetu i sramotu Hrvatskoj", rekao je. Hrvatski narod je mudar, pametan, odgovoran i ja sam uvjeren da će oni znati dobro izabrati u srijedu, dodao je.

Smatra da kapanja, "zbog političke diverzije kršitelja Ustava, to jest Milanovića i onih koji ga podržavaju, nažalost možda nije bila u punini posvećena programima", već se u njoj analiziralo smije li netko biti u kampanji. "Od početka je bilo jasno da ne smije. No, to nas naravno nije pokolebalo", rekao je.

Novinari su ga pitali i o polemici između predsjednika Milanovića i HDZ-ova ministra Olega Butkovića na što je Plenković ocijenio da Milanović "nije reterirao" posljednjih dana, već "skreće temu" i ne dogovara na pitanja koja mu je Butković postavio. Čudi ga, dodao je, da mediji ne inzistiraju na tome da Milanović odgovori na ta pitanja i smatra da u obrnutom slučaju oni "ne bi mogli disati" dok ne daju odgovor.

Ponovio je i što bi za neke od stranaka značio njihov angažman u, kako ju je opisao, "vladi kvazinacionalnog spasa" koju zagovara Milanović. "Domovinski pokret i Most moraju znati da bi onda bili ideološki u istome kampu, recimo, s Možemo! ili SDP-om koji bi vraćali pobačaj u Ustav. Ovi iz Možemo i iz SDP-a moraju znati da ako izaberu biti u društvu Domovinskog pokreta i Mosta da im to znači vojska na granici, ukidanje Ustavnoga suda…", rekao je među inim te ocijenio da to ne bi trajalo "dva dana".

