Što je istina, a što mit i što uopće znamo o svijetu koji nas okružuje?

"Ne biste trebali buditi mjesečare. Najglasnije podrigivanje bilo je glasnije od motorne pile. Ljudi su jedine životinje koje imaju bradu. Svaka riba klaun rođena je kao dečko. Nilski konj proizvodi kremu protiv sunca. Dikobrazi mogu ispaliti bodlje u grabežljivca."

Razlučite mitove od istina – poruka je to zanimljivog serijala koji razotkriva činjenice o uobičajenim zabludama i donosi zadivljujuće spoznaje koje će nas nagnati da bolje istražimo ljudsko tijelo ili svijet životinja. Riječ je o naslovima "Istina ili mit: (Prava) istina o ljudskom tijelu" te "Istina ili mit: (Prava) istina o životinjama". Potpisuje ih Izzi Howell, a na hrvatskom tržištu objavljuje Mozaik knjiga. Popraćene upečatljivim strip ilustracijama i zanimljivim te duhovitim informacijama, znanstveno utemeljenima, knjige će nas nagnati da se zapitamo što uopće znamo o svijetu koji nas okružuje i potaknuti na istraživanje.

Nojevo oko veće je od njegova mozga. Istina ili mit? Jedno nojevo oko dugačko je zapanjujućih 5 centimetara, što znači da ima najveće oči među svim kopnenim životinjama. U usporedbi s nojevim sićušnim mozgom, koji je velik samo 4,2 centimetra, njegovo je oko pravi pobjednik. Takvo golemo oko jamči noju zavidno dobar vid, što mu pomaže uočiti grabežljivce kao što su lavovi, gepardi i leopardi. Presuda stoga glasi: istina. Sjetit ćemo se toga, zasigurno, pri sljedećem posjetu zoološkom vrtu...

Kada mačke predu, mislimo da su zadovoljne i sretne. Je li to stvarno tako? Pa, i nije baš! Mačke često predu kad su sretne, ali mogu presti i iz drugih razloga, primjerice kao način komunikacije ili da se zaliječe. Mačke počnu presti kad su stare samo nekoliko dana kako bi signalizirale mami gdje se nalaze. Kada porastu, vlasnicima predenjem poručuju: "Želim večeru!" Neki znanstvenici vjeruju i da vibracije koje nastaju u tijelu mačke dok prede pomažu zaliječiti njezine kosti i tkiva.

Prva asocijacija na čimpanze bit će nam, uglavnom, banane. Ipak, čimpanze nisu vegetarijanci, kako se to nekoć vjerovalo... Komarce, pak, često nazivamo "letećim krvopijama" i napasnicima, no iako su sitni i živimo s njima, trebamo ih se čuvati. Zaboravite tigrove i morske pse, više od milijun ljudi na godinu umre od bolesti koje prenose komarci, što ih čini najubojitijom životinjom na Zemlji.

Kada već spominjemo ljudsko zdravlje, trebali bismo naučiti nešto više i o ljudskom tijelu. Trebamo li zabaciti glavu natrag ako nam curi krv iz nosa? Iako ćemo to vjerojatno učiniti, ne moramo se mučiti jer je riječ o mitu. Kada zabacimo glavu natrag dok nam curi krv iz nosa, ta se krv slijeva niz naše grlo i možemo je progutati. Umjesto toga, bolje bi bilo nagnuti je prema naprijed i uštipnuti se između nosnica, tako da se krv iscijedi. Oči će nam ispasti ako ih ne zatvorimo dok kišemo! Zvuči zastrašujuće, ali nema razloga za brigu. Za početak, gotovo je nemoguće kihnuti s otvorenim očima... I da, daltonisti vide boje. Njihov svijet nije crno-bijeli. No, teže razlikuju boje, a najčešće teško razlikuju crvenu i zelenu. Većina ljudi s poremećajem raspoznavanja boja naslijedi to od jednog ili oba roditelja. Progutaš li košticu jabuke, u tebi može izrasti drvo. To je mit. Kiselina u našem želucu dovoljno je jaka da otopi metal pa će tako otopiti i košticu prije nego što stigne proklijati.

Istina je, pak, da više od pola našeg tijela – nije ljudsko. To je možda zastrašujuća pomisao, ali samo 43 posto stanica u našem tijelu ljudske su stanice. Srećom, ostala živa bića koja su nastanila naše tijelo prijateljski su nastrojena. Koža čini od 15 do 20 posto naše tjelesne težine. Istina je, koža je naš najteži organ. Također je i najveći, s površinom od otprilike dva kvadratna metra.

Nalazi li se srce na lijevoj strani tijela? Mogu li nam krajnici ponovno izrasti? Je li kost najčvršći materijal u tijelu? Sve ćemo to provjeriti ako zavirimo u korice serijala "Istina ili mit". Zbog izvrsnog povezivanja informacija, ovo nam štivo omogućuje lako pamćenje i usvajanje novih spoznaja, podjednako zanimljivih i malim i velikim čitateljima. I zaista nudi pravu riznicu znanja, korisnog i upotrebljivog u svakodnevnom životu.

