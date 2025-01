Našoj znanstvenici sredstva Europskog vijeća za znanost za dokazivanje inovativnog koncepta

Europsko znanstveno vijeće objavilo je dobitnike sredstava za dokazivanje inovativnog koncepta, Proof of Concept za 2024. godinu. Riječ je o dobivanju dokaza koji se dobija kroz pilot projekt kako bi se pokazalo da je ideja o proizvodu, poslovni i ili projektni plan izvediv. Ukupno su 134 znanstvenika dobila sredstva, a među njima je i naša znanstvenica izv. prof. Jadranka Šepić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Sredstva je dobila za projekt Meteotsunami detection and tracking: Developing a solution based on assessment of real-time measurements, odnosno Prepoznavanje i praćenje meteotsunamija: Razvoj rješenja temeljenog na procjeni mjerenja u stvarnom vremenu.

- Na Proof of Concept natječaj mogu se prijaviti isključivo voditelji jednog od većih projekata Europskog istraživačkog vijeća. Ja sam se prijavila kao voditeljica "Starting Grant" projekta SHExtreme (Estimating contribution of sub-hourly sea level oscillations to overall sea level extremes in changing climate. Proof of Concept grant namijenjen je razvoju i komercijalizaciji proizvoda koji se temelje na rezultatima istraživanjima provedenim unutar osnovnog projekta Europskog istraživačkog vijeća. Provodeći projekt SHExtreme uvidjeli smo određene nedostatke oceanografsko-meteoroloških mjernih sustava/instrumenata za koje planiramo razviti rješenje tijekom Proof of Concept projekta MeD-Track, kazala nam je izv. prof. Šepić.

Za spomenuti projekt 2019. godine dobiveno je oko 800.000,00 EUR u programu ERC Starting Grant u periodu od pet godina, od 2020. do 2025. Projekt SHExtreme se bavi proučavanjem ekstremno visokih razina mora i njihovim očekivanim promjenama u budućoj klimi. Dodatnim sredstvima koja su sad dodijeljena ispitat će se funkcionalnost proizvoda koji proizlazi iz istraživanja na projektu SHExtreme.

- Iznos projekta je 150.000 eura. Sredstva se mogu potrošiti na sve aktivnosti koje vode razvoju proizvoda (opremu, proizvodnju, zapošljavanje...), kaže izv. prof. Šepić. Ovaj ERC grant, dakle, podrška je inovacijama koje proizlaze iz projekata koje financira Europsko znanstveno vijeće te je usmjeren njihovoj komercijalizaciji. - Projekt će zajednički provoditi Sempre Avanti d.o.o. i Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu. Sempre Avanti d.o.o. je poduzeće koje smo pokrenuli partner i ja s namjerom razvoja sustava održavanja i upravljanja, te razvoja tehnoloških rješenja. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je, pak, ustanova na kojoj sam zaposlena i na kojoj se provodi projekt SHExtreme, objasnila nam je izv. prof. Šepić.

Prof. Maria Leptin, predsjednica Europskog istraživačkog vijeća rekla je kako će ovi dokazi Konceptne potpore pomoći većem broju primatelja potpore Europskog znanstvenog vijeća da približe rezultate svojih istraživanja tržištu.

- Ovo je korisna podrška na njihovom putu prema komercijalizaciji. To baca svjetlo na nešto što se često zaboravlja ili ne razumije u potpunosti a to je kako je osnovna znanost temelj za mnoge inovacije od kojih danas imamo koristi. Stoga, s povećanim globalne konkurencije, za Europu je imperativ da poveća ulaganja u vrhunska istraživanja kako bi potaknula svoju konkurentnost, rekla je prof. Leptin.