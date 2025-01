Znanstvenici otkrili misteriozni zvuk u svemiru: Evo o čemu se radi

Znanstvenici su otkrili kozmičke valove koji zvuče poput cvrkuta ptica na neočekivanom mjestu. Naime, otkriveni izboji plazme se 'mreškaju' na istoj frekvenciji kao i ljudski sluh, a kada se pretvore u audio signale nalikuju na cvrkut ptica. Ovo nije prvi put da su istraživači otkrili zvuk u svemiru, no po prvi puta su uočili valove na udaljenosti većoj od 100 000 kilometara.

"To otvara mnoga nova pitanja o fizici koja bi mogla biti moguća u ovom području", rekla je Allison Jaynes, fizičarka sa Sveučilišta Iowa. Još uvijek nije poznato kako se perturbacije događaju, no znanstvenici smatraju kako Zemljino magnetno polje ima neke veze s time. Cvrkut iz Zemljinih radijacijskih pojaseva se već desetljećima čuje na radijskim antenama, a NASA-ina svemirska letjelica Van Allen je prvi put čula cvrkut na udaljenosti manjoj od najnovije detekcije, piše New York Post.

Novo detektirani valovi su uočeni u blizini drugih planeta uključujući Jupiter i Saturn, a mogu proizvesti visokoenergetske elektrone sposobne za šifriranje satelitske komunikacije. "Oni su jedni od najjačih i najznačajnijih valova u svemiru", rekao je autor studije Chengming Liu sa Sveučilišta Beihang. Osim toga, otkriveni su u području gdje je Zemljino magnetno polje rastegnuto. To otvara nova pitanja o tome kako nastaju ti "cvrkutavi" valovi.

