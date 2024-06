Što je donio Putinov raskošni posjet Kini i Rusiji? Potpisan prvi u nizu sporazuma, Kina na distanci

Demokratska Narodna Republika Koreja i Rusija potpisali su danas u Pjongjangu Sveobuhvatni sporazum o strateškom partnerstvu. Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je dokument koji je potpisao sa sjevernokorejskim kolegom Kim Jong Unom temeljnim i istaknuo da će on biti osnovom odnosa dviju zemalja u sljedećim godinama. Novi ugovor zamjenjuje temeljne dokumente – Ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći iz 1961., Ugovor o prijateljstvu, dobrosusjedstvu i suradnji iz 2000., kao i Deklaracije iz Moskve i Pjongjanga iz 2000. i 2001. godine.

Kina izgubila monopol

Kako je izvijestio pomoćnik ruskog predsjednika za međunarodne poslove Jurij Ušakov, pojava novog dokumenta rezultat je promjena u geopolitičkoj situaciji i kvalitativnih promjena u bilateralnim odnosima u posljednje vrijeme. Namjera sporazuma je donijeti veću stabilnost sjeveroistočnoj Aziji.

Međutim, sam Putin kasnije je pojasnio o kakvom se sporazumu zapravo radi – o takvom koji predviđa međusobnu pomoć u slučaju napada na jednu ili drugu zemlju od treće strane.

– Potpisani sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu predviđa, među ostalim, pružanje uzajamne pomoći u slučaju agresije na jednu od strana ovog sporazuma – rekao je Putin. U tom je kontekstu ruski čelnik skrenuo pozornost na izjave koje dolaze iz Sjedinjenih Država i drugih zemalja NATO-a o opskrbi Ukrajine visokopreciznim sustavima dugog dometa, zrakoplovima F-16 i drugim oružjem i opremom za napade na ruski teritorij.

– Ovo nije samo izjava, to se već događa, a sve je to grubo kršenje ograničenja koje su zapadne zemlje preuzele u okviru različitih vrsta međunarodnih obveza – naglasio je Putin, a Moskva i Pjongjang vode neovisnu vanjsku politiku i ne prihvaćaju ucjene, dodao je.

Ovo sasvim sigurno neće biti i jedini dokument koji će potpisati delegacije dviju zemalja. Putin je u Pjongjang doveo vrlo široku delegaciju pa će iz tih bilateralnih sastanaka proizaći još sličnih ugovora. Ruski je predsjednik nakon raskošnog dočeka u Pjongjangu darovao sjevernokorejskom predsjedniku svoju predsjedničku limuzinu Aurus kojoj se Kim Jong-un divi. Osim limuzine Kim je dobio i čajni komplet te admiralski bodež. A Putin je zauzvrat dobio niz umjetnina sa – svojim likom, uključujući i jednu bistu.

Kina za to vrijeme drži distancu od cijelog događaja te ne pokazuje namjeru da se uključuje u bilo koji od sporazuma očito procjenjujući da bi joj to dodatno zakompliciralo poziciju u odnosu na Zapad s kojim se zaoštravaju trgovinski odnosi. Ni državna agencija Xinhua ni hongkonški South China Morning Post koji je u vlasništvu Alibabe, ali se smatra kineskim glasom za englesko govorno područje, ne bave se ni danas susretom u Pjongjangu, već više Xijem, pa čak i odjecima njegovih vanjskoposlovnih aktivnosti u posljednje vrijeme, u što spada i susret s Putinom. Ovaj susret za Kinu može značiti jedino okončanje praktičnog monopola na utjecaj prema Pjongjangu što u Pekingu sigurno neće gledati blagonaklono. No, kako je Kim Jong-un nedavno napustio i politiku ujedinjenja s Južnom Korejom, tada nema mjesta čuđenju ni na ovakav potez.

Pronašao lojalnijeg partnera

Putin je prvi svjetski lider koji je posjetio Sjevernu Koreju nakon što su ponovo otvorene njezine granice poslije pandemije. Svakako je to i Putinova poruka Kini jer je stigao u posjet zemlji koja Rusiji šalje balističke rakete dok njegov posjet Pekingu nije polučio takav rezultat, odnosno bio je slabog učinka za Rusiju jer nije dogovoren ni drugi plinovod što je bio stvarni cilj tog Putinova puta. Izgleda da je sada ruski predsjednik pronašao lojalnijeg vojnog i trgovinskog partnera, onoga koji i deklarativno i stvarno podržava invaziju na Ukrajinu.