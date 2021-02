Što će biti s naručivanjem ruskog cjepiva: Hrvatska će čekati odobrenje EMA-e

Premijer Andrej Plenković potvrdio je jučer da je Vlada obavila inicijalne razgovore s ruskom stranom o cjepivu Sputnjik V. Ako to cjepivo dobije odobrenje Europske agencije za lijekove (EMA), želimo biti u poziciji da popunimo sadašnji nedostatak cjepiva, istaknuo je.

Plenković je potvrdio kako je Vlada uspostavila inicijalne kontakte s ruskom stranom, rekavši da će resori zdravstva i vanjskih poslova poslati određene upite i zahtjeve ruskoj strani. Dodao je da Rusija trenutačno kontaktira s EMA-om na razini tzv. znanstvenog odbora, a u tom procesu će sudjelovati i HALMED. “

Pa ako se istodobno dogodi da Sputnjik dobije odobrenje EMA-e želimo biti u poziciji da smo na vrijeme rezervirali određene doze kako bismo de facto popunili praznine koje trenutačno postoje, premda su najave, a o tome je jučer govorio i Stožer, za kraj veljače i ožujak dobre - oko 600 tisuća doza cjepiva, i puno više u travnju i svibnju”, istaknuo je premijer.

Teoretski, za interventni uvoz ruskog cjepiva u RH moglo bi pomoći mađarsko iskustvo i dokumentacija koju su oko dva mjeseca prikupljali od ruskog proizvođača ili pak kompletna dokumentacija ruskog proizvođača koja bi potvrdila sigurnost i učinkovitost cjepiva. U HALMED-u ističu kako se prema najnovijim informacijama očekuje da bi postupak postupne ocjene za cjepivo Sputnik V pri EMA-i mogao biti pokrenut sredinom ožujka, pa se stoga očekuje brzo odobravanje tog cjepiva.

Ustvrdio je kako Vlada želi biti odgovorna u svim aspektima, naročito kada je riječ o zdravstvu i sigurnosti građana. “Odnosno da budem sasvim precizan - razlika je kada neko cjepivo ili lijek odobri EMA tada kada je ono dostupno na hrvatskom tržištu, za njegovu kvalitetu ili eventualne nus pojave odgovara proizvođač, a ako su lijekovi bez certifikata onda odgovara država, a mi nikako ne želimo doći u situaciju da nemamo na tržištu nešto što je provjereno i pouzdano”, zaključio je Plenković.

Na ljeto nam je prekasno

Ako proizvođači s kojima imamo ugovorenu isporuku cjepiva budu isporučili ta cjepiva tempom i u količini za koju i dalje tvrde da će poštovati, nabava ruskog cjepiva ovisila bi samo o tome kada nam ga Rusi mogu isporučiti.

– Ako je to na ljeto, onda nam neće trebati, ako bi moglo doći za tjedan-dva, onda bismo mogli uzeti milijun doza otprilike – kazao je prim. Bernard Kaić.

Rusija može isporučiti cjepivo u roku od nekoliko tjedana nakon sklapanja ugovora, smatraju u ruskom veleposlanstvu u Zagrebu. Naravno, ističu, detaljni datumi isporuke ovise o ugovoru i njegovim stavkama, što je u domeni ruskog Fonda za izravna ulaganja (RDIF). Primjerice, Mađarska je sklopila ugovor 22. siječnja, a prva isporuka bila je već 1. veljače, dok je Palestina ugovorila kupnju cjepiva 11. siječnja, a dobila ga 4. veljače. Sa svim državama procedura nabave je slična – prvi korak je uspostava službenog kontakta, što je Hrvatska već učinila. Drugi je korak slanje službenog zahtjeva proizvođaču i početak pregovora o detaljima, kao što su količine i brzina isporuke, što se još nije dogodilo.

Cijena ruskog cjepiva Sputnik je nešto manje od 10 dolara za jednu dozu, a cjepivo se daje u dvije doze. Nakon zastoja u isporuci, Pfizer i AstraZeneca navodno su ustalili svoju proizvodnju – samo je jučer u Hrvatskoj pušteno u promet 33 tisuće doza AstraZenecina cjepiva. Tri nova cjepiva stižu na procjenu EMA-e: počele su postupne ocjene cjepiva Novavaxa i CureVaca, a do sredine ožujka očekuje se uvjetno odobrenje za cjepivo kompanija Janssen-Cilag International.

Ne bude li daljih teškoća u isporuci te se one i povećaju novim cjepivima uz postojeća tri koja su već u upotrebi, procijepljenost u Hrvatskoj mogla bi do ljeta dosegnuti 50%, kako su u više navrata predviđali epidemiolozi, ili čak 70%, kako je u utorak izjavio premijer.

– Definitivno jedna od boljih vijesti u posljednje vrijeme – kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

– Što veća procijepljenost, to bolje epidemiološka situacija, a onda i izgledi za sezonu. S tim da je važno da se na vrijeme procijepe i turistički radnici. Naravno, kad dođu na red. A sve to zajedno bila bi jedna od najsnažnijih promotivnih poruka na emitivnim tržištima – kaže Ostojić.

Cjepivo je za turizam izuzetno bitno jer će doprinijeti bržem povratku turističkog prometa, a procijepljenost opće populacije kao i djelatnika u turizmu doprinijet će percepciji Hrvatske kao sigurne destinacije, smatra ministrica turizma Nikolina Brnjac.

Sezona bi mogla biti bolja nego lani

Predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Boris Žgomba nada se da ćemo do ljeta već početi i zaboravljati koronu.

– Ako uspijemo ući u travanj i svibanj s ovako dobrim brojkama, plus efekti cijepljenja, mogli bismo imati vrlo zadovoljavajuću sezonu, sa 60-65% turističkog prometa iz rekordne 2019. – kvantificira očekivanja Žgomba.

– Bude li korona pod kontrolom i kod nas i na emitivnim tržištima, u svibnju i lipnju brojke bi mogle lagano rasti, srpanj i kolovoz bi mogli biti bolji nego lani, a trenutačno se čini da je otvorena i mogućnost za solidnu posezonu – predviđa.

A bude li sve prema planu, Hrvatska će opet biti u nešto povoljnijoj poziciji od mediteranskih konkurenata.

– To potvrđuje više istraživanja. Veliko istraživanje u deset EU zemalja pokazalo je da Europljani planiraju putovati u neku od europskih zemalja. Znači, daleka putovanja ih ne zanimaju, ali većina ne namjerava ostati ni unutar svoje zemlje. Pritom, 63% anketiranih kaže da kani putovati isključivo radi odmora. Sve to ide u korist Hrvatske.

Odmorišna smo destinacija, a dostupni smo i automobilom. Ako se s time poklopi i dobra procijepljenost, što je za svakog drugog Nijemca ključno kad su putovanja posrijedi, špica sezone bi mogla biti i dvadesetak posto bolja nego lani – uvjerena je analitičarka i konzultantica u turizmu Sanja Čižmar.

Svaki se plus prema 2020. čeka s nestrpljenjem. Recimo, tijekom prošle godine deset je najvećih domaćih turističkih kompanija, koje su izlistane na Zagrebačkoj burzi, uknjižilo pad prihoda od čak 62,5 posto i jasno je da su investicije i mnoge druge aktivnosti do daljnjeg na čekanju. A s povećanjem broja cijepljenih građana skraćuje se vrijeme potrebno za normalizaciju poslovanja.

VIDEO Cijepljenje AstraZenecom u Šibeniku

– Procijepljenost od 70% do ljeta bila bi pun pogodak što se turizma tiče. Posebice za Istru, Kvarner i ostatak obale do Splita. Jug obale će i dalje imati više problema. Kao, uostalom, Portugal, Turska ili Egipat, koji su lani uspjeli ostvariti svega 20-25 posto turističkog prometa iz 2019. i koji ovise o aviovezama poput našeg Dubrovnika. Kako god, sezona bi mogla biti solidna, ali nepoznanica je još puno. Jedna od njih je i kakva će biti situacija kod susjeda, a onda i prometna protočnost od srednje Europe do nas – upozorava turistički analitičar i konzultant Siniša Topalović.