Stjepan Orešković u Bruxellesu predstavio veliki projekt: 'Potrebna nam je nova generacija ljudi...'

Pred uglednicima iz političke, poslovne i akademske zajednice, u petak je na međunarodnoj javnoj konferenciji “Conclave II” u Bruxellesu predstavljen ambiciozna platforma za jačanje potencijala europskog poduzetništva i industrije. Platformu “SEEUS Futures” i njezin ključni projekt “Future 500” predstavili su Jörn Fleck, viši direktor iz uglednog transatlantskog think-tank instituta Atlantic Council, i Stjepan Orešković, većinski vlasnik hrvatske investicijske kuće Bosqar, koji je i koautor projekta.

Nijemac je, kao predstavnik američkog Atlantic Councila, najavio Hrvata kao “rijetku mješavinu poduzetnika, znanstvenika, inovatora, investitora, poslovnog lidera i svojevrsnog ikonoklasta, ako mogu to reći”. - ⁠Vrijeme je za akciju - složili su se Fleck i Orešković, misleći pritom na akciju i promjenu svega onoga što je i u nedavnom Draghijevu izvješću detektirano kao problem Europe u gubljenju tržišne utakmice sa SAD-om, Kinom i drugima, koji su konkurentniji. U projektu “Future 500”, čiji naziv zvuči kao parafraza “Fortune 500”, samo što se tu radi o ambiciji okupljanja najuspješnijih poduzeća budućnosti, Atlantic Council s ljudima poput Stjepana Oreškovića želi okupiti 500 ljudi “gladnih” poslovnog uspjeha.

- ⁠Moramo identificirati, simbolički, 500 kompanija koje imaju “scale-up” potencijal rasta i učiniti ih globalnim igračima. Draghijev report je pokazao zašto to Europa ne zna napraviti. Ovaj projekt je primjer nove industrijske politike, slijedi najbolje primjere i iskustva koji govore kako to napraviti. Trebamo takve igrače okupiti na jednom mjestu, donijeti im “venture” kapital, znanje, povezanost... Potrebna nam je nova generacija ljudi koji rade stvari, koji imaju potencijal i koje trebamo podržati svim instrumentima što ih Europa ima na raspolaganju. Nema natjecanja bez natjecatelja - objasnio je Orešković tijekom prezentacije koja je bila naslovljena kao “Poziv za buđenje od strane predstavnika biznisa”.

Projekt “Future 500” bit će predstavljen i u Washingtonu u svibnju, potom službeno lansiran na Bledskom strateškom forumu u rujnu, no u petak je u Bruxellesu prvi put javno najavljen. Već i naziv platforme SEEUS govori o želji vidljivijeg povezivanja i multipliciranja biznisa u SAD-u (US), Europskoj uniji (EU) i jugoistočnoj Europi (SEE). Logo platforme dizajnirao je Davor Bruketa iz tvrtke Bruketa&Žinić&Grey. Projekt “Future 500” zapravo nudi odgovor na pitanja koja proizlaze iz europski važnog izvješća o konkurentnosti Europske unije. Čuveno izvješće Marija Draghija bavi se pitanjima zašto, kako i što treba napraviti u cilju jačanja konkretnosti europskog gospodarstva. Na pitanje “tko”, odnosno tko će biti pokretačka snaga konkurentnog rasta kojim će Europa moći parirati SAD-u ili Kini, upravo pokušava odgovoriti projekt koji su u Bruxellesu najavili Stjepan Orešković i Jörn Fleck iz Atlantic Councila.

Odgovor na pitanje “tko” glasi: poduzetnici i znanstvenici. Oni su ključni pokretači promjena, oni potiču inovacije i postavljaju temelje za uspješno novo gospodarstvo, a projekt “Future 500” ima ambiciju pomoći im u tome. Prvo, kroz skaliranje (“scale-up”) poslovanja nekog biznisa s potencijalnom rasta na način da se iskoriste mreže i resursi za globalno širenje. Drugo, kroz stvaranje čitavog ekosustava koji to podržava. Treće, kroz privlačenje međunarodnih ulaganja u poduzeća, talente i ideje koje imaju veliki potencijal rasta. Na koncu, i kroz jačanje prekogranične suradnje, kroz promoviranje inovacija i transatlantskih partnerstava, sve u sklopu poticanja gospodarske transformacije.

Na konferenciji u Bruxellesu, na kojoj u tri dana tijekom ovog vikenda sudjelovali i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, premijer Belgije Alexander De Croo i brojni drugi uglednici, veliki poduzetnici i znanstvenici. Stjepan Orešković bio je i kritičan prema Europi koja zna pisati pametne dokumente, ali kojoj nedostaje akcija. -⁠ ⁠Jedna pjesma Leonarda Cohena podsjetila me na europsku birokraciju. Pjesma “Different sides” sa stihovima “kiss me and stop writing everything down”. Trebamo prestati sve zapisivati i početi raditi to u sljedećem koraku - poručio je Orešković.

