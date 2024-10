Stižu velike kiše: Najavljene bujične poplave, sutra gotovo cijela zemlja pod meteoalarmom

Nakon nekoliko suhih, stabilnih dana, srijeda je donijela novi val kiše i promjenjivog, oblačnog vremena. Na snimkama radara može se vidjeti da je većina Hrvatske pod gustom naoblakom, a cijeli su dan mogući pljuskovi koji mjestimice mogu uzrokovati bujične poplave, zbog čega je DHMZ za riječku i gospićku regiju upalio narančasti meteoalarm. U zagrebačkoj i karlovačkoj regiji te na otocima očekuje se veća količina kiše, no za sada nema opasnosti od poplava, te je na snazi žuti meteoalarm.

Usprkos kišnom jutru, temperature su nešto više no proteklih dana, a kroz dan će se popeti do 21, odnosno oko 24 stupnja Celzijeva na Jadranu. Meteorolog Tomislav Kozarić za HRT je kazao kako će puhati jugozapadni i južni vjetar, a u drugoj polovici dana na kopnu će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjeren do jak južni vjetar koji će podići valove na moru, a u noći bura. Na srednjem Jadranu i krajnjem jugu zemlje, kiša može pasti tek u noći na četvrtak.

Sutra će pak više kiše pasti na obali nego na kopnu, a za Velebitski kanal izdano je crveno upozorenje zbog jakog vjetra. Kninska, gospićka i riječka regija su pod narančastim, a splitska, dubrovačka, karlovačka i zagrebačka pod žutim upozorenjem. Na istoku zemlje ne očekuje se opasno vrijeme, navodi u vremenskoj prognozi DHMZ. Na jugu Jadrana puhat će južni vjetar, a na sjeveru bura koja na udare može biti olujna. Temperatura zraka bit će između 10 i 15 stupnjeva Celzijevih, a na obali može doseći i 23.

"Idući dani u unutrašnjosti većinom oblačni, četvrtak i petak i kišoviti. Oborina često obilnija, osobito u Gorskome kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, sjeverni i sjeverozapadni. Danju osjetno svježije nego u srijedu" prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić. Dodao je kako su jači pljuskovi s grmljavinom na Jadranu najvjerojatniji u četvrtak, nakon čega slijedi razvedravanje, dok će na sjeveru kiša stati u subotu.

