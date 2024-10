Stižu novi problemi zbog vremena, izdan niz upozorenja: 'Moguće je poplavljivanje'

Vrijeme će sutra biti umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice se očekuje kiša, ponegdje i obilna, osobito krajem dana. Na Jadranu su posebice navečer mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri ponajprije na sjeveru u okretanju na sjeverni, prolazno na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 13, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna od 15 do 20, uz obalu od 19 do 24 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za srijedu je izdan i niz upozorenja. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog lokalno obilne kiše za riječku i gospićku regiju: "Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima." Obilna kiša, zbog koje je izdano žuto upozorenje, očekuje se u zagrebačkoj i karlovačkoj regiji.

Osim upozorenja zbog kiše, za riječku je regiju izdano žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme: "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom." Žuto upozorenje zbog vjetra na snazi je za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju.

"Idući dani u unutrašnjosti većinom oblačni, četvrtak i petak i kišoviti. Oborina često obilnija, osobito u Gorskome kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije. U subotu uglavnom prestanak kiše. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, sjeverni i sjeverozapadni. Danju osjetno svježije nego u srijedu. I na Jadranu povremeno kiša, mjestimice i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom te lokalno obilnom oborinom, osobito u četvrtak. Od petka i sunčana razdoblja, a u subotu na sjeveru prestanak kiše. Puhat će umjerena i jaka bura, a u Dalmaciji jugo u slabljenju i okretanju na buru. Temperatura u blagom padu", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing.