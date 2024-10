Evo gdje večeras stiže promjena vremena, ali to je samo uvod: Pogledajte što nas čeka do kraja tjedna

Uživajte u suncu dok ga još ima. Već poslijepodne sprema nam se promjena vremena, uz postupan porast naoblake sa zapada. Krajem dana na sjevernom Jadranu mjestimice kiša. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na sjevernom Jadranu jugo, a uz dalmatinsku obalu ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, piše DHMZ. Sutra obilnija kiša.

"Umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice kiša, ponegdje i obilna, osobito krajem dana. Na Jadranu su posebice navečer mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri ponajprije na sjeveru u okretanju na sjeverni, prolazno na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu od 14 do 18 °C. Najviša dnevna od 16 do 20, uz obalu od 19 do 23 °C.

Zbog toga su za sutra upaljeni i neki meteoalarmi. Velik dio Hrvatske bit će u u žutom, a riječko i gospićko područje te Kvarner bit će u narančastom. Prema kraju tjedna, još nestabilnije. U četvrtak i petak cijeli dan kiša uz najvišu dnevnu temperaturu ponegdje samo 10 stupnjeva. Da se sprema promjena vremena, DHMZ je upozorio i na X-u.

Prvi dan listopada, čak i na Jadranu, obilježila je ispodprosječno niska jutarnja 🌡️. Do kraja dana postupan porast ☁️ sa zapada, a od sutra mjestimice 🌧️, ali jutro u unutrašnjosti osjetno toplije nego danas.



— DHMZ (@DHMZ_HR) October 1, 2024

"Prvi dan listopada, čak i na Jadranu, obilježila je ispodprosječno niska jutarnja temperature. Do kraja dana postupan porast naoblake sa zapada, a od sutra mjestimice kiša, ali jutro u unutrašnjosti osjetno toplije nego danas", napisali su.

