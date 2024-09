Stižu ogromne količine padalina: Europi sredinom rujna prijete poplave i intenzivni nalet osvježenja

Stigao je kraj dugotrajnih toplinskih valova i povijesno toplog razdoblja u velikom dijelu Europe. Vrijeme sada nalikuje na jesen, a Severe Weather Europe, platforma koja prati vremenske prognoze i trendove, najavljuje kako se sredinom rujna u dijelu Europe očekuju velike količine oborina. Naime, i u Hrvatskoj je već danas kišno vrijeme, a mogući su pljuskovi i grmljavina. Upozorenja su izdana za područje cijele zemlje i to zbog vjetra, grmljavinskog nevremena ili obilnih oborima, a najviša temperatura zraka bit će većinom od 22 do 27 °C.

Severe Weather Europe ističe kako će ovaj tjedan u središnju Europu i na Sredozemlje stići prvi značajan udar puno hladnije zračne mase, uzrokujući loše vremenske prilike, poplave i vjerojatno snijeg na višim predjelima Alpa.

Nakon velikih i dugotrajnih toplinskih valova, mora oko Europe, a posebice Sredozemno more, značajno su se zagrijala. Takozvani morski toplinski val nova je norma posljednjih godina, budući da su mora diljem svijeta postala iznimno topla. Naime, more je još uvijek, početkom rujna, iznimno toplo diljem Europe. Najviše su neuobičajene temperature nad baltičkim, sjevernim i mediteranskim regijama. To uključuje Ligursko, Tirensko, Jadransko, Jonsko i Egejsko more. Njihove su temperature oko 4-6 °C više od prosjeka, što je ekstremno, napominje Severe Weather Europe.

Krajem kolovoza, temperature u južnom Sredozemlju, Tirenskom moru, sjevernom Jadranu i istočnom Sredozemlju još uvijek su bile između 28 i 30 °C. Do toga je došlo zbog produljenog razdoblja intenzivnog toplinskog vala koji je trajao nekoliko tjedana, odnosno od početka kolovoza do prvih dana rujna. Stručnjaci pojašnjavaju kako je potrebno pomno pratiti ekstremno toplo Sredozemno more u kasno ljeto i ranu jesen, s obzirom na to da topla mora igraju važnu ulogu u padalinama. Što su mora toplija, može doći do ekstremnijih i obilnijih oborina.

Nad Europom će se od sredine tjedna uspostaviti znatno hladniji koridor zračnih masa od sjevera prema jugu, a koji će za vikend stići do Sredozemlja. Tako bi u sjevernoj Italiji, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj krajem tjedna moglo biti još više oborina. Intenzivni nalet osvježenja i hladni val vjerojatno će dovesti do prvih značajnijih snježnih oborina u Alpama, s dobrim izgledima za veliko nakupljanje snijega na višim razinama. Uz to, Severe Weather Europe zaključuje kako može doći i do značajnih poplava te kako treba biti na oprezu zbog pogoršanja vremenskih uvjeta.