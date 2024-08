Stižu drakonske kazne zbog klima uređaja na pročeljima: 'Zgrade nam stvarno izgledaju katastrofa'

Zbog postavljanja i ugradnje klima uređaja na pročelja zgrada, neki bi građani mogli dobiti drakonske kazne. Naime, novi Zakon o upravljanju zgradama predviđa kazne do pet tisuća eura za one kojima se klima uređaj vidi s ulice. Zakon stupa na snagu od Nove godine, no neće se primjenjivati retroaktivno.

"Tko sad postavlja klimu na pročelje vidljivo s ulice, taj izvođač radova može bit kažnjen između 5000 i 10.000 eura kao i suvlasnik zgrade od 1000 do 5000 eura“, rekao je Željko Uhlir, državni tajnik Ministarstva graditeljstva, za Dnevnik Nove TV.

Građani komentiraju kako su klime "nužno zlo", a predstavnik stanara Nedjeljko Tišljer ističe: "Zgrade nam stvarno izgledaju katastrofa. Naravno da se još više ističe i to šarenilo s klimom, ali nije jednostavno. Oni koji su ugradili te stare klime će možda morati mijenjati i cijevi.“

VEZANI ČLANCI:

Osim klima uređaja, u Zakonu o upravljanju zgradama nalaze se naknadne preinake, poput zatvaranja balkona ili lođa. "Neovisno je li to Split ili Karlovac. Previše je vremena prošlo kada se zgradama nije dobro upravljalo. Ne samo zato što nam gradovi izgledaju ružno, nego su i poremećeni odnosi između suvlasnika i nisu jasna pravila“, rekao je Uhlir.

Podsjetimo, Vlada je sa sjednice u četvrtak u prvo saborsko čitanje uputila prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada kojim će se, između ostaloga, ograničiti prenamjena stanova u komercijalne svrhe. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da je ovo prvi put da se donosi jedan zakonski akt koji definira održavanje i upravljanje višestambenim zgradama.