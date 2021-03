Stiže nova promjena vremena, nakon kiše temperature će rasti iznad 20 stupnjeva

Prolazna mjestimična kiša sa subote na nedjelju zadnja je oborina u ovome mjesecu, ponegdje čak i do vikenda. Veći dio novoga tjedna bit će uglavnom sunčan, na istoku povremeno oblačniji, a uz većinom slab vjetar ujutro je moguća magla, i to ne samo po nizinama unutrašnjosti, nego i na Jadranu. Nakon osjetno svježije nedjelje temperatura će rasti, mjestimice i iznad 20 °C, a nije još posve sigurno koliko će izražena biti promjena koja se nazire od petka. No nakon burina i sjeverozapadnjaka, od četvrtka će vrlo vjerojatno okrenuti na jugo, ponegdje i jako, prognozira Izidor Pelajić iz DHMZ-a za HRT.

Nedjeljno prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će umjereno do pretežno oblačno. Mjestimična kiša padat će uglavnom u noći na nedjelju te rijetko ponegdje još i ujutro. Poslijepodne će biti djelomice sunčano sa slabim vjetrom, ali hladnije nego proteklih dana. Jutarnja temperatura bit će oko 7 °C, a poslijepodnevna oko 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj unatoč oblačnom i relativno toplom jutru te sunčanim razdobljima danju, bit će još svježije nego na istoku - svega oko 13 °C. Malo kiše past će u noći, a prijepodne je još moguća uglavnom na jugu, na karlovačkom i sisačkom području.

Promjenjivo oblačno s povremenom kišom bit će u Gorskom kotaru i Lici te na sjevernom Jadranu. Oborine, češće u prvom dijelu dana, bit će većinom slabe - baš kao i vjetar. Jugo će posve oslabjeti, a more se smiriti na malo valovito. Jutarnja temperatura od 3 do 5 °C u gorju, na moru oko 10 °C, a dnevna većinom između 11 i 15 °C na kopnu te oko 17 °C na obali i otocima.

U Dalmaciji uglavnom sunčano. U unutrašnjosti i na sjevernom dijelu ujutro oblačnije uz mogućnost za mjestimičnu kišu. Jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, osobito na otvorenom moru, a duž obale na zapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10 °C, a najviša između 17 i 19 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano i većini ugodno toplo. Ujutro od 6 do 10 °C, danju od 15 do 17 °C. Na mirnom i malo valovitom moru puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale zapadni i često jugozapadni vjetar, i to ponaprije sredinom dana.

Stabilni i sunčani prvi dani novog tjedna često će na Jadranu ujutro biti bez vjetra, pa bi magle moglo biti i oko Pelješkog mosta i prema talijanskoj strani sjevernog Jadrana. Danju će puhati maestral, posred Jadrana do jak, a uz obalu tek umjeren zapadni vjetar. Temperatura u porastu, sredinom tjedna najviša dnevna bit će od 19 do 22 °C, a jutarnja rijetko ispod 10 °C.

I na kopnu stabilno, sunčano i ugodno toplo. U Slavoniji, Baranji i Srijemu često s umjerenom pa i povećanom naoblakom te povremeno sjevernim vjetrom, u srijedu i istočnim. Ujutro u gorju još početkom tjedna može biti slabog mraza. Magla je moguća osobito u kotlinama te uz rijeke i jezera.