BiH sprema akciju protiv terorista: 'Treba zatvoriti kritične točke na granici'

Uhićenje pet osoba u Bosni i Hercegovini koje se povezuje s terorizmom za stručnjake za sigurnost i terorizam nije nikakvo iznenađenje. Takve su slučajeve i očekivali s obzirom na veliki broj ilegalnih migranata koji su na teritorij BiH ušli ili s lažnim ili bez ikakvih dokumenata.

Služba za poslove sa strancima BiH u prva je dva mjeseca 2019. godine na području Bihaća i Sarajeva locirala i pod nadzor u Imigracijski centar Službe u Istočnom Sarajevu smjestila šest migranata podrijetlom iz Afganistana, od kojih se njih pet dovodi u vezu s međunarodnim terorizmom, dok se šesti migrant povezuje s krijumčarenjem migranata i organiziranim kriminalom, stoji u priopćenju Službe za poslove sa strancima koja, među ostalim, navodi kako su njihovi inspektori sumnjive migrante pronašli tijekom poduzimanja mjera dodatnih provjera i profiliranja osoba koje mogu predstavljati sigurnosni rizik, a ilegalno ulaze u BiH. Tu zadaću provode u suradnji s bosanskohercegovačkim i inozemnim sigurnosnim agencijama, prije svega razmjenom biometrijskih podataka ilegalnih migranata koji pristižu u BiH.

Neopravdane kritike

Iz Službe za poslove sa strancima objavili su samo inicijale osumnjičenih za terorizam te njihova godišta, a iz toga se može vidjeti kako je riječ o mlađim muškarcima u dobi od 22 do 34 godine. “Riječ je o osobama G. R. Z. (34), N. S. S. (30), K. Q. (23) i F. A. A. (25), koje predstavljaju prijetnju javnom poretku i sigurnosti BiH, kao i osobama Z. U. (22), S. A. (24), za koje Služba trenutačno u suradnji s partnerskim agencijama i zemljama podrijetla provodi postupak potvrđivanja identiteta, kao i utvrđivanja svih ostalih činjenica nužnih za njihovo udaljavanje s teritorija BiH, na osnovi prethodno izrečenih mjera protjerivanja”, stoji u priopćenju za javnost Službe za poslove sa strancima BiH.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić za Večernji list komentirao je uhićenja petorice potencijalnih terorista kazavši da “policija još uvijek provodi istragu te ispituje uhićene o njihovim kontaktima, kako u BiH tako i izvan, te načinu dolaska do Bosnu i Hercegovinu kao i tko ih je poslao i s kojim zadatkom”. Ministar Mektić nije mogao ulaziti u detalje jer, kako kaže, istraga je još uvijek u tijeku, ali je naglasio “kako je ovo samo početak te da policija priprema veliku akciju kako bi mogla locirati i uhititi ne samo potencijalne teroriste već i kriminalce”. Tijekom 2018. godine u BiH je ušlo nešto više od 24 tisuće ilegalnih migranata, a ministar sigurnosti Dragan Mektić najavio je kako se i u ovoj godini može očekivati nešto slično, odnosno najmanje 25 tisuća novih migranata. Novi migrantski val u Bosni i Hercegovini očekuju na proljeće. Unatoč raznim kritikama civilnih društava kao i nekih institucija iz Zapadne Europe na rad hrvatske policije o tome kako se hrvatska policija na brutalan i nehuman način odnosi prema migrantima te traženjima da se otvori granice, hrvatska je policija, nakon uhićenja tih petero potencijalnih terorista, pokazala kako oni samo štite državnu granicu te nacionalni interes ne samo Hrvatske već i EU.

Da se teroristi najlakše mogu infiltrirati među migrante, dokazao je i teroristički napad u Parizu 13. i 14. studenog 2015., u kojem je smrtno stradalo 137 osoba, a svi su teroristi prošli balkanskom rutom. Prebacivanje terorista s migrantima nije problem s obzirom na to da ISIL nema problema s financiranjem. Visoki američki dužnosnik nedavno je izjavio za američke medije kako je više od tisuću boraca pripadnika terorističke organizacije Islamske države pobjeglo iz Sirije i Iraka noseći sa sobom gotovinu u iznosu od 200 milijuna dolara te kako se borba protiv terorista ne treba voditi samo na teritoriju Sirije i Iraka već diljem svijeta.

Uhićenja u suradnji sa SAD-om

“Svakako da bi Hrvatska, nakon ovih uhićenja, trebala dodatno pojačati razinu sigurnosti i još više pojačati kontrolu granice”, kazao je za Večernji list stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila ističući kako nije ništa novo da je preko Bosne potencijalnim teroristima trenutno najlakše ući u Europu.

“To nije prva, a vjerojatno ni zadnja takva situacija s obzirom na to da je tu još od rata ostalo ljudi koji su došli s Bliskog istoka i te se veze sa svojim okruženjem nisu pogubile, ostale su, a vjerojatno su se još i razvile. Ako je to uhićenje izvela policija BiH, sumnjam da je to bilo bez ikakvih dokaza, a vrlo je izvjesno da su partnerske službe, američke (CIA) i druge, dale određene naznake koje ipak malo dublje prate te potencijalne međunarodne teroriste”, kazao je Cvrtila napominjući kako i Hrvatska tu može biti u velikom problemu s obzirom na to da najdužu granicu ima upravo s BiH i ističući kako “kritične točke na granici nisu zatvorene nikako, ni hermetički ni fizički, te kako je još 2015. trebalo krenuti u procjenu najkritičnijih točaka i njih zatvoriti.”

>> Migranti izletjeli iz kamiona kod Šibenika