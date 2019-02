'Afganistanci privedeni zbog terorizma u BiH pokazatelj da svi moraju štiti granice poput Hrvatske'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu je ustvrdio da je privođenje migranata osumnjičenih za terorizam u BiH pokazatelj da države moraju štiti svoje granice kao što to radi Hrvatska.

Božinović se na ministarskom sastanku Budimpeštanskog procesa u Istanbulu sastao s ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganom Mektićem koji ga je, kako je rekao, izvijestio o uhićenjima šest osoba u BiH od kojih je pet povezano s terorizmom, a jedna s organiziranim kriminalom.

"U ovom trenutku vlasti u BiH rade skupa s partnerima i provode opsežnu istragu, međutim ovo je još jedan pokazatelj da države moraju štiti svoje granice kao što to radi Hrvatska. Dakle ovim se potvrđuje ispravnost našeg pristupa i to je naša poruka i BiH i drugim zemljama da moraju štititi vanjske granice jer ukoliko to ne rade svatko im može doći", kazao je Božinović.

Dodao je da ovaj slučaj dokazuje da u valovima migranata mogu i doći osobe koje nemaju dobre namjere prema državljanima Hrvatske i EU.

Mektić je u utorak potvrdio kako je pet ilegalnih migranata iz Afganistana pod posebnim nadzorom sigurnosnih službi u BiH jer su identificirani kao osobe povezane s terorizmom, dodajući kako će konačna odluka o tome što će s biti njima ovisiti o dodatnim provjerama koje su u tijeku.

"Točna je informacija da je pet identificiranih povezano s terorizmom i terorističkim aktivnostima. Trenutačno su u Imigracijskom središtu u Istočnom Sarajevu, ograničena im je sloboda kretanja i u tijeku su provjere njihovog puta i boravka. Kada se sklopi cijela priča donijet ćemo odluku", kazao je Mektić novinarima u Sarajevu nakon sastanka operativnog stožera zaduženog za pitanje ilegalnih migracija.

Petorica Afganistanaca u BiH su ušla ranije ove godine, a sigurnosne službe identificirale su ih usporedbom biometrijskih podataka. Uz njih je u Imigracijski centar priveden još jedan Afganistanac, koji je osumnjičen za veze s organiziranim kriminalom odnosno za krijumčarenje ljudima.