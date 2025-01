Stigli novi rezultati DIP-a: Poznato koliko je birača izašlo na birališta do 16.30 sati

U nedjelju do 16:30 sati na predsjedničkim izborima glasovalo je 34,77 posto, odnosno 1.154.438. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), to je 1,32 posto manje nego u prvom krugu, kada je glasovalo 36,09 posto, odnosno 1.195.377 građana. Birališta su otvorena još nešto manje od dva sata, uz to da oni koji su prije 19 stigli na izborno mjesto, no nisu uspjeli dati svoj glas, imaju pravo glasovati i nakon 19 sati. Podaci s 94 posto obrađenih biračkih mjesta tako pokazuju kako je ove nedjelje izašlo 41 tisuća birača manje nego prije dva tjedna.

Najviše je građana izašlo na izbore u Varaždinskoj županiji - 42,91 posto, 0,7 posto manje nego u prvom krugu. Više od 40 posto birača glasovalo je i u Međimurskoj županiji. Najslabiju izlaznost ima Vukovarsko-srijemska županija (27,98%) dok je u ostalim županijama birališta posjetilo između 30 i 40 posto birača.

Svoje pravo glasa birači u Hrvatskoj i inozemstvu mogu ostvariti na više od 6.500 biračkih mjesta, gdje svoju volju ima pravo izraziti 3.496.283 prijavljenih birača.

